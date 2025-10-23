Картопляні зрази із сиром і шинкою — рецепт з вчорашнього пюре за 10 хвилин

Страва з вчорашнього пюре — рецепт за 10 хвилин, вражає смаком
Навіть із залишків пюре можна створити справжній шедевр. Ці картопляні зрази із сиром і шинкою готуються лише за 10 хвилин, але смакують як страва з ресторану. Хрустка скоринка, тягучий сир усередині й аромат зелені — ідеальний варіант сніданку, обіду чи вечері.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- картопля — 800 г;
- сіль, чорний перець — до свого смаку;
- твердий сир — 180 г;
- петрушка — 1 пучок.
Для начинки:
- варена шинка — 100 г;
- твердий сир — 100 г.
Для панірування:
- яйця — 3 шт.;
- панірувальні сухарі — 100 г;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Картоплю очистити, нарізати шматочками та відварити у підсоленій воді до готовності. Потім розім’яти в пюре, дати злегка охолонути. Додати тертий твердий сир, дрібно нарізану петрушку, перець і перемішати до однорідності. З картопляної маси сформувати коржик, покласти в середину шматочок шинки та сиру, накрити ще невеликою кількістю картопляної маси та сформувати зрази.
Кожен виріб обваляти спочатку у збитих яйцях, потім у панірувальних сухарях. На сковороді розігріти олію та обсмажити зрази з обох боків до рум’яної скоринки.
Готову страву викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. Подавати гарячими із соусом або сметаною. Залишки пюре перетворюються на неймовірно апетитну страву, яка точно здивує родину.
