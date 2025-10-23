Картопляні зрази із сиром і шинкою — рецепт з вчорашнього пюре за 10 хвилин

Картопляні зрази. Фото: gospodynka.com.ua

Навіть із залишків пюре можна створити справжній шедевр. Ці картопляні зрази із сиром і шинкою готуються лише за 10 хвилин, але смакують як страва з ресторану. Хрустка скоринка, тягучий сир усередині й аромат зелені — ідеальний варіант сніданку, обіду чи вечері.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

картопля — 800 г;

сіль, чорний перець — до свого смаку;

твердий сир — 180 г;

петрушка — 1 пучок.

Для начинки:

варена шинка — 100 г;

твердий сир — 100 г.

Для панірування:

яйця — 3 шт.;

панірувальні сухарі — 100 г;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Картоплю очистити, нарізати шматочками та відварити у підсоленій воді до готовності. Потім розім’яти в пюре, дати злегка охолонути. Додати тертий твердий сир, дрібно нарізану петрушку, перець і перемішати до однорідності. З картопляної маси сформувати коржик, покласти в середину шматочок шинки та сиру, накрити ще невеликою кількістю картопляної маси та сформувати зрази.

Приготування зразів. Фото: gospodynka.com.ua

Кожен виріб обваляти спочатку у збитих яйцях, потім у панірувальних сухарях. На сковороді розігріти олію та обсмажити зрази з обох боків до рум’яної скоринки.

Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Готову страву викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. Подавати гарячими із соусом або сметаною. Залишки пюре перетворюються на неймовірно апетитну страву, яка точно здивує родину.

