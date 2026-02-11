Видео
Сытный салат "Корейский" — когда ешь и не можешь остановиться

Сытный салат "Корейский" — когда ешь и не можешь остановиться

Дата публикации 11 февраля 2026 12:04
Салат Корейский — рецепт сытной закуски для всей семьи
салат "Корейский". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Корейский" — это сытное и яркое блюдо, которое идеально подойдет для холодного времени года. Нежный сыр косичка, вареные яйца и морковь по-корейски создают гармоничное сочетание вкусов, а консервированная кукуруза добавляет сладкую нотку и сочность.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • сыр косичка — 150 г;
  • яйца вареные — 3 шт.;
  • морковь по-корейски — 150 г;
  • консервированная кукуруза — 150 г;
  • майонез или сметана — по вкусу;
  • зелень — для подачи.

Способ приготовления

Сыр косичку разобрать на тонкие волокна и выложить в салатник. Вареные яйца нарезать небольшими кубиками и добавить к сыру.

рецепт салату з сиром косичка
Сыр косичка. Фото: gospodynka.com.ua

Затем добавить морковь по-корейски и кукурузу. Заправить майонезом или сметаной с горчицей по желанию, тщательно перемешать.

рецепт салату з морквою по-корейськи
Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Салат готов к подаче сразу после приготовления. Перед сервировкой украсить свежей зеленью. Блюдо получается ярким, сытным и невероятно аппетитным.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Юлия Щербак
Автор:
Юлия Щербак
