Салат Корейский — рецепт сытной закуски для всей семьи

Сытный салат "Корейский" — когда ешь и не можешь остановиться
Салат "Корейский" — это сытное и яркое блюдо, которое идеально подойдет для холодного времени года. Нежный сыр косичка, вареные яйца и морковь по-корейски создают гармоничное сочетание вкусов, а консервированная кукуруза добавляет сладкую нотку и сочность.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- сыр косичка — 150 г;
- яйца вареные — 3 шт.;
- морковь по-корейски — 150 г;
- консервированная кукуруза — 150 г;
- майонез или сметана — по вкусу;
- зелень — для подачи.
Способ приготовления
Сыр косичку разобрать на тонкие волокна и выложить в салатник. Вареные яйца нарезать небольшими кубиками и добавить к сыру.
Затем добавить морковь по-корейски и кукурузу. Заправить майонезом или сметаной с горчицей по желанию, тщательно перемешать.
Салат готов к подаче сразу после приготовления. Перед сервировкой украсить свежей зеленью. Блюдо получается ярким, сытным и невероятно аппетитным.
