Салат Корейський — рецепт ситної закуски для всієї родини

Ситний салат "Корейський" — коли їси і не можеш зупинитися
Салат "Корейський" — це ситна і яскрава страва, яка ідеально підійде для холодної пори року. Ніжний сир косичка, варені яйця та морква по-корейськи створюють гармонійне поєднання смаків, а консервована кукурудза додає солодку нотку та соковитість.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- сир косичка — 150 г;
- яйця варені — 3 шт.;
- морква по-корейськи — 150 г;
- консервована кукурудза — 150 г;
- майонез або сметана — за смаком;
- зелень — для подачі.
Спосіб приготування
Сир косичку розібрати на тонкі волокна і викласти в салатник. Варені яйця нарізати невеликими кубиками та додати до сиру.
Потім додати моркву по-корейськи та кукурудзу. Заправити майонезом або сметаною з гірчицею за бажанням, ретельно перемішати.
Салат готовий до подачі одразу після приготування. Перед сервіруванням прикрасити свіжою зеленню. Страва виходить яскравою, ситною і неймовірно апетитною.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону
Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.
Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".
Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".
Швидкий салат "Кріспі" для схуднення та імунітету — знадобляться яблука, морква та селера.
Смачний салат з оселедцем та яйцем — рецепт за 15 хвилин.
Читайте Новини.LIVE!