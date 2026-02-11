Відео
Головна Смак Ситний салат "Корейський" — коли їси і не можеш зупинитися

Ситний салат "Корейський" — коли їси і не можеш зупинитися

Дата публікації: 11 лютого 2026 12:04
Салат Корейський — рецепт ситної закуски для всієї родини
салат "Корейський". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Корейський" — це ситна і яскрава страва, яка ідеально підійде для холодної пори року. Ніжний сир косичка, варені яйця та морква по-корейськи створюють гармонійне поєднання смаків, а консервована кукурудза додає солодку нотку та соковитість.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • сир косичка — 150 г;
  • яйця варені — 3 шт.;
  • морква по-корейськи — 150 г;
  • консервована кукурудза — 150 г;
  • майонез або сметана — за смаком;
  • зелень — для подачі.

Спосіб приготування

Сир косичку розібрати на тонкі волокна і викласти в салатник. Варені яйця нарізати невеликими кубиками та додати до сиру. 

рецепт салату з сиром косичка
Сир косичка. Фото: gospodynka.com.ua

Потім додати моркву по-корейськи та кукурудзу. Заправити майонезом або сметаною з гірчицею за бажанням, ретельно перемішати.

рецепт салату з морквою по-корейськи
Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Салат готовий до подачі одразу після приготування. Перед сервіруванням прикрасити свіжою зеленню.  Страва виходить яскравою, ситною і неймовірно апетитною.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
