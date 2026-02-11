Салат Корейський — рецепт ситної закуски для всієї родини

салат "Корейський". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Корейський" — це ситна і яскрава страва, яка ідеально підійде для холодної пори року. Ніжний сир косичка, варені яйця та морква по-корейськи створюють гармонійне поєднання смаків, а консервована кукурудза додає солодку нотку та соковитість.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

сир косичка — 150 г;

яйця варені — 3 шт.;

морква по-корейськи — 150 г;

консервована кукурудза — 150 г;

майонез або сметана — за смаком;

зелень — для подачі.

Спосіб приготування

Сир косичку розібрати на тонкі волокна і викласти в салатник. Варені яйця нарізати невеликими кубиками та додати до сиру.

Сир косичка. Фото: gospodynka.com.ua

Потім додати моркву по-корейськи та кукурудзу. Заправити майонезом або сметаною з гірчицею за бажанням, ретельно перемішати.

Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Салат готовий до подачі одразу після приготування. Перед сервіруванням прикрасити свіжою зеленню. Страва виходить яскравою, ситною і неймовірно апетитною.

