Сытный ужин с макаронами и тунцом за 20 минут — рецепт приготовления быстрого блюда

Сытный ужин за 20 минут — понадобятся макароны + тунец
Сытный ужин с макаронами и тунцом — простой и быстрый рецепт приготовления за 20 минут. Нежные макароны, тунец, овощи и сочная заправка создают идеальное блюдо для будней.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- макароны — 300 г;
- тунец консервированный — 2 банки;
- морковь — 2 шт.;
- сельдерей стеблевой — 2 шт.;
- лук зеленый — 1 пучок;
- кукуруза консервированная — 1 банка;
- соль — по своему вкусу;
- черный молотый перец — по своему вкусу;
- майонез — 3 ст. л.;
- горчица — 1 ст. л.;
- лимонный сок — 2 ст. л.
Способ приготовления
Отварить макароны в большом количестве подсоленной воды, постоянно следя, чтобы они не переварились. Когда макароны станут мягкими, но упругими, переложить их в широкую миску и дать полностью остыть. Добавить тунец вместе с соком или предварительно отцеженным — в зависимости от того, какой вкус вы хотите получить. Перемешать, чтобы рыба равномерно распределилась между макаронами.
Подготовить овощи. Морковь и стебли сельдерея нарезать мелкими аккуратными кубиками, чтобы каждый кусочек хорошо сочетался в салате. Измельчить зеленый лук, добавляя блюду свежести и легкого пряного аромата. Добавить кукурузу, предварительно слив жидкость.
Приготовить заправку. В миске соединить майонез, горчицу и лимонный сок. Добавить соль и черный молотый перец, перемешать до однородности. Такой соус сделает блюдо нежным, сбалансирует вкус тунца и придаст легкой пикантности.
Влить заправку в миску с макаронами и овощами, тщательно перемешать, чтобы все ингредиенты равномерно соединились.
