Сытный ужин за 20 минут — понадобятся макароны + тунец

Дата публикации 3 декабря 2025 21:04
Сытный ужин с макаронами и тунцом за 20 минут — рецепт приготовления быстрого блюда
Макароны с тунцом. Фото: gospodynka.com.ua

Сытный ужин с макаронами и тунцом — простой и быстрый рецепт приготовления за 20 минут. Нежные макароны, тунец, овощи и сочная заправка создают идеальное блюдо для будней.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • макароны — 300 г;
  • тунец консервированный — 2 банки;
  • морковь — 2 шт.;
  • сельдерей стеблевой — 2 шт.;
  • лук зеленый — 1 пучок;
  • кукуруза консервированная — 1 банка;
  • соль — по своему вкусу;
  • черный молотый перец — по своему вкусу;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • горчица — 1 ст. л.;
  • лимонный сок — 2 ст. л.

Способ приготовления

Отварить макароны в большом количестве подсоленной воды, постоянно следя, чтобы они не переварились. Когда макароны станут мягкими, но упругими, переложить их в широкую миску и дать полностью остыть. Добавить тунец вместе с соком или предварительно отцеженным — в зависимости от того, какой вкус вы хотите получить. Перемешать, чтобы рыба равномерно распределилась между макаронами.

рецепт макаронів з тунцем
Макароны с тунцом. Фото: gospodynka.com.ua

Подготовить овощи. Морковь и стебли сельдерея нарезать мелкими аккуратными кубиками, чтобы каждый кусочек хорошо сочетался в салате. Измельчить зеленый лук, добавляя блюду свежести и легкого пряного аромата. Добавить кукурузу, предварительно слив жидкость.

рецепт макаронів з тунцем та овочами
Овощи и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Приготовить заправку. В миске соединить майонез, горчицу и лимонный сок. Добавить соль и черный молотый перец, перемешать до однородности. Такой соус сделает блюдо нежным, сбалансирует вкус тунца и придаст легкой пикантности.

смачна вечеря з макаронів та тунця
Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Влить заправку в миску с макаронами и овощами, тщательно перемешать, чтобы все ингредиенты равномерно соединились.

