Ситна вечеря з макаронами та тунцем за 20 хвилин — рецепт приготування швидкої страви

Макарони з тунцем. Фото: gospodynka.com.ua

Ситна вечеря з макаронами та тунцем — простий і швидкий рецепт приготування за 20 хвилин. Ніжні макарони, тунець, овочі та соковита заправка створюють ідеальну страву для буднів.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

макарони – 300 г;

тунець консервований – 2 банки;

морква – 2 шт.;

селера стеблова – 2 шт.;

цибуля зелена – 1 пучок;

кукурудза консервована – 1 банка;

сіль – до свого смаку;

чорний мелений перець – до свого смаку;

майонез – 3 ст. л.;

гірчиця – 1 ст. л.;

лимонний сік – 2 ст. л.

Спосіб приготування

Відварити макарони у великій кількості підсоленої води, постійно слідкуючи, щоб вони не переварилися. Коли макарони стануть м’якими, але пружними, перекласти їх у широку миску та дати повністю охолонути. Додати тунець разом із соком або попередньо відцідженим — залежно від того, який смак ви хочете отримати. Перемішати, щоб риба рівномірно розподілилася між макаронами.

Макарони з тунцем. Фото: gospodynka.com.ua

Підготувати овочі. Моркву та стебла селери нарізати дрібними акуратними кубиками, щоб кожен шматочок добре поєднувався в салаті. Подрібнити зелену цибулю, додаючи страві свіжості та легкого пряного аромату. Додати кукурудзу, попередньо зливши рідину.

Овочі та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Приготувати заправку. У мисці поєднати майонез, гірчицю та лимонний сік. Додати сіль і чорний мелений перець, перемішати до однорідності. Такий соус зробить страву ніжною, збалансує смак тунця і додасть легкої пікантності.

Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Влити заправку у миску з макаронами та овочами, ретельно перемішати, щоб усі інгредієнти рівномірно з’єдналися.

