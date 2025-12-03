Відео
Відео

Ситна вечеря за 20 хвилин — знадобляться макарони + тунець

Дата публікації: 3 грудня 2025 21:04
Ситна вечеря з макаронами та тунцем за 20 хвилин — рецепт приготування швидкої страви
Макарони з тунцем. Фото: gospodynka.com.ua

Ситна вечеря з макаронами та тунцем — простий і швидкий рецепт приготування за 20 хвилин. Ніжні макарони, тунець, овочі та соковита заправка створюють ідеальну страву для буднів.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • макарони – 300 г;
  • тунець консервований – 2 банки;
  • морква – 2 шт.;
  • селера стеблова – 2 шт.;
  • цибуля зелена – 1 пучок;
  • кукурудза консервована – 1 банка;
  • сіль – до свого смаку;
  • чорний мелений перець – до свого смаку;
  • майонез – 3 ст. л.;
  • гірчиця – 1 ст. л.;
  • лимонний сік – 2 ст. л.

Спосіб приготування

Відварити макарони у великій кількості підсоленої води, постійно слідкуючи, щоб вони не переварилися. Коли макарони стануть м’якими, але пружними, перекласти їх у широку миску та дати повністю охолонути. Додати тунець разом із соком або попередньо відцідженим — залежно від того, який смак ви хочете отримати. Перемішати, щоб риба рівномірно розподілилася між макаронами.

рецепт макаронів з тунцем
Макарони з тунцем. Фото: gospodynka.com.ua

Підготувати овочі. Моркву та стебла селери нарізати дрібними акуратними кубиками, щоб кожен шматочок добре поєднувався в салаті. Подрібнити зелену цибулю, додаючи страві свіжості та легкого пряного аромату. Додати кукурудзу, попередньо зливши рідину.

рецепт макаронів з тунцем та овочами
Овочі та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Приготувати заправку. У мисці поєднати майонез, гірчицю та лимонний сік. Додати сіль і чорний мелений перець, перемішати до однорідності. Такий соус зробить страву ніжною, збалансує смак тунця і додасть легкої пікантності.

смачна вечеря з макаронів та тунця
Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Влити заправку у миску з макаронами та овочами, ретельно перемішати, щоб усі інгредієнти рівномірно з’єдналися.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування риби 

Хек у соковитому маринаді — рецепт у духовці на вечерю

Простий рецепт приготування хека, минтая або тріски — риба по-польськи.

Найкращий рецепт котлет із риби — соковиті, ніжні та смачні.

Ароматна риба по-єврейськи — найсмачніший рецепт, ідеально на вечерю.

Смачна риба по-французьки в духовці — універсальний рецепт без клопоту.

овочі Вечеря рецепт тунець макарони твердих сортів
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
