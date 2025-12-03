Ситна вечеря з макаронами та тунцем за 20 хвилин — рецепт приготування швидкої страви

Ситна вечеря за 20 хвилин — знадобляться макарони + тунець
Ситна вечеря з макаронами та тунцем — простий і швидкий рецепт приготування за 20 хвилин. Ніжні макарони, тунець, овочі та соковита заправка створюють ідеальну страву для буднів.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- макарони – 300 г;
- тунець консервований – 2 банки;
- морква – 2 шт.;
- селера стеблова – 2 шт.;
- цибуля зелена – 1 пучок;
- кукурудза консервована – 1 банка;
- сіль – до свого смаку;
- чорний мелений перець – до свого смаку;
- майонез – 3 ст. л.;
- гірчиця – 1 ст. л.;
- лимонний сік – 2 ст. л.
Спосіб приготування
Відварити макарони у великій кількості підсоленої води, постійно слідкуючи, щоб вони не переварилися. Коли макарони стануть м’якими, але пружними, перекласти їх у широку миску та дати повністю охолонути. Додати тунець разом із соком або попередньо відцідженим — залежно від того, який смак ви хочете отримати. Перемішати, щоб риба рівномірно розподілилася між макаронами.
Підготувати овочі. Моркву та стебла селери нарізати дрібними акуратними кубиками, щоб кожен шматочок добре поєднувався в салаті. Подрібнити зелену цибулю, додаючи страві свіжості та легкого пряного аромату. Додати кукурудзу, попередньо зливши рідину.
Приготувати заправку. У мисці поєднати майонез, гірчицю та лимонний сік. Додати сіль і чорний мелений перець, перемішати до однорідності. Такий соус зробить страву ніжною, збалансує смак тунця і додасть легкої пікантності.
Влити заправку у миску з макаронами та овочами, ретельно перемішати, щоб усі інгредієнти рівномірно з’єдналися.
