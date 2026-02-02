Видео
Такие драники вы еще не готовили — рецепт с хрустящей корочкой

Такие драники вы еще не готовили — рецепт с хрустящей корочкой

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 15:04
Такие драники вы еще не готовили — рецепт с хрустящей корочкой
Жареные драники. Фото: smakuiemo.com.ua

Деруны — блюдо, которое готовят часто, но именно этот вариант способен приятно удивить. Благодаря простому сочетанию крахмала и разрыхлителя они получаются особенно хрустящими снаружи и нежными внутри. Без лишних ингредиентов, без сложных приемов — только правильные пропорции и проверенный подход. Это тот рецепт, после которого обычные драники уже не захочется готовить.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

Вам понадобится:

  • картофель — 1,3 кг;
  • лук — 300 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 1 ст. л.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • крахмал — 1 ст. л.;
  • соль — по своему вкусу;
  • черный молотый перец — по своему вкусу;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Лук очистить и натереть на мелкой терке, переложить в просторную миску. Картофель очистить, натереть на мелкой терке и сразу добавить к луку, чтобы масса не потемнела. Легко перемешать, не отжимая сок полностью — именно он отвечает за сочность драников.

рецепт дерунів
Картофель в блендере. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить яйцо, соль и черный молотый перец. Всыпать муку, крахмал и разрыхлитель, быстро перемешать до однородной массы. Не стоит долго вымешивать тесто — оно должно оставаться легким и воздушным.

рецепт смачних дерунів
Деруны на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Сковородку хорошо разогреть с достаточным количеством масла. Выкладывать картофельную массу ложкой, формируя тонкие драники.

простий рецепт смажених дерунів
Жареные драники. Фото: smakuiemo.com.ua

Жарить на среднем огне до золотистой, хрустящей корочки с одной стороны, затем осторожно перевернуть и довести до готовности с другой. Готовые драники выкладывать на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло, и сразу подавать горячими.

Ужин Деруны картошка рецепт закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
