Такие драники вы еще не готовили — рецепт с хрустящей корочкой
Деруны — блюдо, которое готовят часто, но именно этот вариант способен приятно удивить. Благодаря простому сочетанию крахмала и разрыхлителя они получаются особенно хрустящими снаружи и нежными внутри. Без лишних ингредиентов, без сложных приемов — только правильные пропорции и проверенный подход. Это тот рецепт, после которого обычные драники уже не захочется готовить.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- картофель — 1,3 кг;
- лук — 300 г;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 1 ст. л.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- крахмал — 1 ст. л.;
- соль — по своему вкусу;
- черный молотый перец — по своему вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Лук очистить и натереть на мелкой терке, переложить в просторную миску. Картофель очистить, натереть на мелкой терке и сразу добавить к луку, чтобы масса не потемнела. Легко перемешать, не отжимая сок полностью — именно он отвечает за сочность драников.
Добавить яйцо, соль и черный молотый перец. Всыпать муку, крахмал и разрыхлитель, быстро перемешать до однородной массы. Не стоит долго вымешивать тесто — оно должно оставаться легким и воздушным.
Сковородку хорошо разогреть с достаточным количеством масла. Выкладывать картофельную массу ложкой, формируя тонкие драники.
Жарить на среднем огне до золотистой, хрустящей корочки с одной стороны, затем осторожно перевернуть и довести до готовности с другой. Готовые драники выкладывать на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло, и сразу подавать горячими.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус
Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.
Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.
Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.
Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.
Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.
Читайте Новини.LIVE!