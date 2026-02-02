Відео
Такі деруни ви ще не готували — рецепт з хрумкою скоринкою

Дата публікації: 2 лютого 2026 15:04
Такі деруни ви ще не готували — рецепт з хрумкою скоринкою
Смажені деруни. Фото: smakuiemo.com.ua

Деруни — страва, яку готують часто, але саме цей варіант здатен приємно здивувати. Завдяки простому поєднанню крохмалю та розпушувача вони виходять особливо хрумкими зовні й ніжними всередині. Без зайвих інгредієнтів, без складних прийомів — лише правильні пропорції й перевірений підхід. Це той рецепт, після якого звичайні деруни вже не захочеться готувати.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • картопля — 1,3 кг;
  • цибуля — 300 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • борошно — 1 ст. л.;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • крохмаль — 1 ст. л.;
  • сіль — до свого смаку;
  • чорний мелений перець — до свого смаку;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Цибулю очистити та натерти на дрібній тертці, перекласти в простору миску. Картоплю очистити, натерти на дрібній тертці й одразу додати до цибулі, щоб маса не потемніла. Легко перемішати, не віджимаючи сік повністю — саме він відповідає за соковитість дерунів.

рецепт дерунів
Картопля в блендері. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати яйце, сіль і чорний мелений перець. Всипати борошно, крохмаль і розпушувач, швидко перемішати до однорідної маси. Не варто довго вимішувати тісто — воно має залишатися легким і повітряним.

рецепт смачних дерунів
Деруни на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Сковорідку добре розігріти з достатньою кількістю олії. Викладати картопляну масу ложкою, формуючи тонкі деруни.

простий рецепт смажених дерунів
Смажені деруни. Фото: smakuiemo.com.ua

Смажити на середньому вогні до золотистої, хрумкої скоринки з одного боку, потім обережно перевернути й довести до готовності з іншого. Готові деруни викладати на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію, та одразу подавати гарячими.

Вечеря Деруни картопля рецепт закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
