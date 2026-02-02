Тефтели в томатном соусе за 30 минут — простой рецепт ужина
Тефтели в томатном соусе — это именно то блюдо, которое выручает, когда нужно быстро приготовить вкусный и питательный ужин. Благодаря сочетанию мягкого фарша, насыщенного томатного соуса и фасоли блюдо получается сытным, ароматным и очень домашним.
Вам понадобится:
- фарш смешанный — 800 г;
- лук — 1-2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- панировочные сухари — 50 г;
- яйцо — 1 шт.;
- чеснок — 1-2 зубчика;
- специи к мясу — 1 ч. л.;
- соль — по своему вкусу;
- черный перец — по своему вкусу;
- вода или молоко — 50 мл.;
- масло — для жарки;
- пшеничная мука — для панировки.
Для соуса:
- томатный сок — 350 мл.;
- кетчуп чили — 1-2 ст. л.;
- сухая аджика — 1 ст. л.;
- копченая паприка — 1 ч. л.;
- чеснок — 3 зубчика;
- фасоль — 200 г;
- лавровый лист — 1-2 шт.;
- соль — по своему вкусу;
- черный перец — по своему вкусу;
- зелень — для подачи.
Способ приготовления
Фарш переложить в большую миску, добавить мелко измельченный лук и натертую морковь. Добавить яйцо, панировочные сухари, измельченный чеснок, специи к мясу, соль и черный перец. Добавить воду или молоко и хорошо вымесить массу до мягкости и однородности.
Из подготовленного фарша сформировать тефтели, обвалять их в муке и обжарить на разогретом растительном масле до легкой румяной корочки. Готовые тефтели временно отложить.
В глубокую сковороду или сотейник добавить томатный сок, кетчуп чили, сухую аджику и копченую паприку, перемешать до однородности. Добавить измельченный чеснок, лавровый лист и фасоль, прогреть соус несколько минут.
Переложить тефтели в томатный соус, накрыть крышкой и тушить до полной готовности, пока мясо не станет нежным и сочным.
В конце приготовления добавить соль и черный перец по вкусу. Перед подачей посыпать свежей зеленью.
