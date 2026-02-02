Тефтели в томатном соусе за 30 минут — простой рецепт ужина

Тефтели в томатном соусе. Фото: smakuiemo.com.ua

Тефтели в томатном соусе — это именно то блюдо, которое выручает, когда нужно быстро приготовить вкусный и питательный ужин. Благодаря сочетанию мягкого фарша, насыщенного томатного соуса и фасоли блюдо получается сытным, ароматным и очень домашним.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

фарш смешанный — 800 г;

лук — 1-2 шт.;

морковь — 1 шт.;

панировочные сухари — 50 г;

яйцо — 1 шт.;

чеснок — 1-2 зубчика;

специи к мясу — 1 ч. л.;

соль — по своему вкусу;

черный перец — по своему вкусу;

вода или молоко — 50 мл.;

масло — для жарки;

пшеничная мука — для панировки.

Для соуса:

томатный сок — 350 мл.;

кетчуп чили — 1-2 ст. л.;

сухая аджика — 1 ст. л.;

копченая паприка — 1 ч. л.;

чеснок — 3 зубчика;

фасоль — 200 г;

лавровый лист — 1-2 шт.;

соль — по своему вкусу;

черный перец — по своему вкусу;

зелень — для подачи.

Способ приготовления

Фарш переложить в большую миску, добавить мелко измельченный лук и натертую морковь. Добавить яйцо, панировочные сухари, измельченный чеснок, специи к мясу, соль и черный перец. Добавить воду или молоко и хорошо вымесить массу до мягкости и однородности.

Приготовление фарша. Фото: smakuiemo.com.ua

Из подготовленного фарша сформировать тефтели, обвалять их в муке и обжарить на разогретом растительном масле до легкой румяной корочки. Готовые тефтели временно отложить.

Фарш и мука. Фото: smakuiemo.com.ua

В глубокую сковороду или сотейник добавить томатный сок, кетчуп чили, сухую аджику и копченую паприку, перемешать до однородности. Добавить измельченный чеснок, лавровый лист и фасоль, прогреть соус несколько минут.

Жареные тефтели. Фото: smakuiemo.com.ua

Переложить тефтели в томатный соус, накрыть крышкой и тушить до полной готовности, пока мясо не станет нежным и сочным.

Тефтели в соусе. Фото: smakuiemo.com.ua

В конце приготовления добавить соль и черный перец по вкусу. Перед подачей посыпать свежей зеленью.

