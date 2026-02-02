Відео
Тефтелі в томатному соусі за 30 хвилин — простий рецепт вечері

Дата публікації: 2 лютого 2026 03:04
Тефтелі в томатному соусі. Фото: smakuiemo.com.ua

Тефтелі в томатному соусі — це саме та страва, яка виручає, коли потрібно швидко приготувати смачну і поживну вечерю. Завдяки поєднанню м’якого фаршу, насиченого томатного соусу та квасолі страва виходить ситною, ароматною й дуже домашньою. 

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

  • фарш мішаний — 800 г;
  • цибуля — 1–2 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • панірувальні сухарі — 50 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • часник — 1–2 зубчики;
  • спеції до м’яса — 1 ч. л.;
  • сіль — до свого смаку;
  • чорний перець — до свого смаку;
  • вода або молоко — 50 мл.;
  • олія — для смаження;
  • пшеничне борошно — для панірування.

Для соусу:

  • томатний сік — 350 мл.;
  • кетчуп чилі — 1–2 ст. л.;
  • суха аджика — 1 ст. л.;
  • копчена паприка — 1 ч. л.;
  • часник — 3 зубчики;
  • квасоля — 200 г;
  • лавровий лист — 1–2 шт.;
  • сіль — до свого смаку;
  • чорний перець — до свого смаку;
  • зелень — для подачі.

Спосіб приготування

Фарш перекласти у велику миску, додати дрібно подрібнену цибулю та натерту моркву. Додати яйце, панірувальні сухарі, подрібнений часник, спеції до м’яса, сіль і чорний перець. Додати воду або молоко та добре вимісити масу до м’якості й однорідності.

простий рецепт тефтелей
Приготування фаршу. Фото: smakuiemo.com.ua

З підготовленого фаршу сформувати тефтелі, обкачати їх у борошні та обсмажити на розігрітій олії до легкої рум’яної скоринки. Готові тефтелі тимчасово відкласти.

простий рецепт тефтель в соусі
Фарш та борошно. Фото: smakuiemo.com.ua

У глибоку сковороду або сотейник додати томатний сік, кетчуп чилі, суху аджику та копчену паприку, перемішати до однорідності. Додати подрібнений часник, лавровий лист і квасолю, прогріти соус кілька хвилин.

тефтелі з соусом
Смажені тефтелі. Фото: smakuiemo.com.ua

Перекласти тефтелі в томатний соус, накрити кришкою та тушкувати до повної готовності, поки м’ясо не стане ніжним і соковитим.

смачні тефтлеті в томатному соусі
Тефтелі в соусі. Фото: smakuiemo.com.ua

Наприкінці приготування додати сіль і чорний перець на смак. Перед подачею посипати свіжою зеленню.

Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
