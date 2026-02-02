Тефтелі в томатному соусі за 30 хвилин — простий рецепт вечері
Тефтелі в томатному соусі — це саме та страва, яка виручає, коли потрібно швидко приготувати смачну і поживну вечерю. Завдяки поєднанню м’якого фаршу, насиченого томатного соусу та квасолі страва виходить ситною, ароматною й дуже домашньою.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- фарш мішаний — 800 г;
- цибуля — 1–2 шт.;
- морква — 1 шт.;
- панірувальні сухарі — 50 г;
- яйце — 1 шт.;
- часник — 1–2 зубчики;
- спеції до м’яса — 1 ч. л.;
- сіль — до свого смаку;
- чорний перець — до свого смаку;
- вода або молоко — 50 мл.;
- олія — для смаження;
- пшеничне борошно — для панірування.
Для соусу:
- томатний сік — 350 мл.;
- кетчуп чилі — 1–2 ст. л.;
- суха аджика — 1 ст. л.;
- копчена паприка — 1 ч. л.;
- часник — 3 зубчики;
- квасоля — 200 г;
- лавровий лист — 1–2 шт.;
- сіль — до свого смаку;
- чорний перець — до свого смаку;
- зелень — для подачі.
Спосіб приготування
Фарш перекласти у велику миску, додати дрібно подрібнену цибулю та натерту моркву. Додати яйце, панірувальні сухарі, подрібнений часник, спеції до м’яса, сіль і чорний перець. Додати воду або молоко та добре вимісити масу до м’якості й однорідності.
З підготовленого фаршу сформувати тефтелі, обкачати їх у борошні та обсмажити на розігрітій олії до легкої рум’яної скоринки. Готові тефтелі тимчасово відкласти.
У глибоку сковороду або сотейник додати томатний сік, кетчуп чилі, суху аджику та копчену паприку, перемішати до однорідності. Додати подрібнений часник, лавровий лист і квасолю, прогріти соус кілька хвилин.
Перекласти тефтелі в томатний соус, накрити кришкою та тушкувати до повної готовності, поки м’ясо не стане ніжним і соковитим.
Наприкінці приготування додати сіль і чорний перець на смак. Перед подачею посипати свіжою зеленню.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак
Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.
Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.
Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт.
Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото.
Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт.
Читайте Новини.LIVE!