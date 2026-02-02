Тефтелі в томатному соусі за 30 хвилин — простий рецепт вечері

Тефтелі в томатному соусі. Фото: smakuiemo.com.ua

Тефтелі в томатному соусі — це саме та страва, яка виручає, коли потрібно швидко приготувати смачну і поживну вечерю. Завдяки поєднанню м’якого фаршу, насиченого томатного соусу та квасолі страва виходить ситною, ароматною й дуже домашньою.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

фарш мішаний — 800 г;

цибуля — 1–2 шт.;

морква — 1 шт.;

панірувальні сухарі — 50 г;

яйце — 1 шт.;

часник — 1–2 зубчики;

спеції до м’яса — 1 ч. л.;

сіль — до свого смаку;

чорний перець — до свого смаку;

вода або молоко — 50 мл.;

олія — для смаження;

пшеничне борошно — для панірування.

Для соусу:

томатний сік — 350 мл.;

кетчуп чилі — 1–2 ст. л.;

суха аджика — 1 ст. л.;

копчена паприка — 1 ч. л.;

часник — 3 зубчики;

квасоля — 200 г;

лавровий лист — 1–2 шт.;

сіль — до свого смаку;

чорний перець — до свого смаку;

зелень — для подачі.

Спосіб приготування

Фарш перекласти у велику миску, додати дрібно подрібнену цибулю та натерту моркву. Додати яйце, панірувальні сухарі, подрібнений часник, спеції до м’яса, сіль і чорний перець. Додати воду або молоко та добре вимісити масу до м’якості й однорідності.

Приготування фаршу. Фото: smakuiemo.com.ua

З підготовленого фаршу сформувати тефтелі, обкачати їх у борошні та обсмажити на розігрітій олії до легкої рум’яної скоринки. Готові тефтелі тимчасово відкласти.

Фарш та борошно. Фото: smakuiemo.com.ua

У глибоку сковороду або сотейник додати томатний сік, кетчуп чилі, суху аджику та копчену паприку, перемішати до однорідності. Додати подрібнений часник, лавровий лист і квасолю, прогріти соус кілька хвилин.

Смажені тефтелі. Фото: smakuiemo.com.ua

Перекласти тефтелі в томатний соус, накрити кришкою та тушкувати до повної готовності, поки м’ясо не стане ніжним і соковитим.

Тефтелі в соусі. Фото: smakuiemo.com.ua

Наприкінці приготування додати сіль і чорний перець на смак. Перед подачею посипати свіжою зеленню.

