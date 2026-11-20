Свиные тефтели. Фото: кадр из видео

Тефтели — одно из тех домашних блюд, которые легко приготовить из доступных ингредиентов. Благодаря рису они получаются нежными и сочными, а томатная подлива с морковью и луком придает блюду насыщенный вкус.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кадр с Мариной, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

свиной фарш — 1 кг;

рис — 150 г в сухом виде;

лук — 2 крупных шт.;

морковь — 2 шт.;

томатная паста — 1 ст. л.;

мука — 1 ст. л.;

соль и черный молотый перец — по вкусу;

сахар — 1 ч. л.;

растительное масло — для жарки;

вода — для подливы.

Тефтели и томатный соус. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Рис отварить 7–8 минут, не доводя до полной готовности. Лук обжарить до золотистого цвета, добавить натертую морковь. Половину обжарки оставить для подливы, остальное добавить к фаршу вместе с рисом, солью и перцем. Тщательно перемешать и сформировать тефтели. К оставшимся овощам добавить томатную пасту, немного обжарить, всыпать муку, соль, перец и сахар. Перемешать и влить горячую воду, чтобы образовался соус. Тефтели слегка обжарить с обеих сторон, залить соусом, накрыть крышкой и тушить на небольшом огне 25–30 минут.

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