Тефтели за 40 минут: понадобится 1 кг свинины и 150 г риса
Ua ru
20 ноября 2026 21:04
Фото: кадр из видео
Свиные тефтели. Фото: кадр из видео
Тефтели — одно из тех домашних блюд, которые легко приготовить из доступных ингредиентов. Благодаря рису они получаются нежными и сочными, а томатная подлива с морковью и луком придает блюду насыщенный вкус.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кадр с Мариной, передает Новини.LIVE.
Реклама
Вам понадобится:
- свиной фарш — 1 кг;
- рис — 150 г в сухом виде;
- лук — 2 крупных шт.;
- морковь — 2 шт.;
- томатная паста — 1 ст. л.;
- мука — 1 ст. л.;
- соль и черный молотый перец — по вкусу;
- сахар — 1 ч. л.;
- растительное масло — для жарки;
- вода — для подливы.
Способ приготовления
- Рис отварить 7–8 минут, не доводя до полной готовности.
- Лук обжарить до золотистого цвета, добавить натертую морковь.
- Половину обжарки оставить для подливы, остальное добавить к фаршу вместе с рисом, солью и перцем.
- Тщательно перемешать и сформировать тефтели.
- К оставшимся овощам добавить томатную пасту, немного обжарить, всыпать муку, соль, перец и сахар.
- Перемешать и влить горячую воду, чтобы образовался соус.
- Тефтели слегка обжарить с обеих сторон, залить соусом, накрыть крышкой и тушить на небольшом огне 25–30 минут.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления рыбы
Хек в сочном маринаде — рецепт в духовке на ужин.
Простой рецепт приготовления хека, минтая или трески — рыба по-польски.
Читайте также:
Лучший рецепт котлет из рыбы — сочные, нежные и вкусные.
Ароматная рыба по-еврейски — самый вкусный рецепт, идеально на ужин.
Вкусная рыба по-французски в духовке — универсальный рецепт без хлопот.