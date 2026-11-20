Тефтелі за 40 хвилин: знадобиться 1 кг свинини та 150 г рису
Ua ru
20 листопада 2026 21:04
Фото: кадр з відео
Тефтелі зі свинини. Фото: кадр з відео
Тефтелі — одна з тих домашніх страв, які легко приготувати з доступними інгредієнтами. Завдяки рису вони виходять ніжними й соковитими, а томатна підлива з морквою та цибулею надає насиченого смаку.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кадр з Мариною, передає Новини.LIVE.
Реклама
Вам знадобиться:
- свинячий фарш — 1 кг;
- рис — 150 г у сухому вигляді;
- цибуля — 2 великі шт.;
- морква — 2 шт.;
- томатна паста — 1 ст. л.;
- борошно — 1 ст. л.;
- сіль і чорний мелений перець — до смаку;
- цукор — 1 ч. л.;
- рослинна олія — для смаження;
- вода — для підливи.
Спосіб приготування
- Рис відварити 7–8 хвилин, не доводячи до повної готовності.
- Цибулю обсмажити до золотистості, додати натерту моркву.
- Половину засмажки залишити для підливи, решту додати до фаршу разом із рисом, сіллю та перцем.
- Ретельно перемішати й сформувати тефтелі.
- До овочів, що залишилися, додати томатну пасту, трохи обсмажити, всипати борошно, сіль, перець і цукор.
- Перемішати та влити гарячу воду, щоб утворилася підлива.
- Тефтелі злегка обсмажити з обох боків, залити підливою, накрити кришкою й тушкувати на невеликому вогні 25–30 хвилин.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування риби
Хек у соковитому маринаді — рецепт у духовці на вечерю.
Простий рецепт приготування хека, минтая або тріски — риба по-польськи.
Читайте також:
Найкращий рецепт котлет із риби — соковиті, ніжні та смачні.
Ароматна риба по-єврейськи — найсмачніший рецепт, ідеально на вечерю.
Смачна риба по-французьки в духовці — універсальний рецепт без клопоту.