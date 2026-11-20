Тефтелі зі свинини. Фото: кадр з відео

Тефтелі — одна з тих домашніх страв, які легко приготувати з доступними інгредієнтами. Завдяки рису вони виходять ніжними й соковитими, а томатна підлива з морквою та цибулею надає насиченого смаку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кадр з Мариною, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

свинячий фарш — 1 кг;

рис — 150 г у сухому вигляді;

цибуля — 2 великі шт.;

морква — 2 шт.;

томатна паста — 1 ст. л.;

борошно — 1 ст. л.;

сіль і чорний мелений перець — до смаку;

цукор — 1 ч. л.;

рослинна олія — для смаження;

вода — для підливи.

Тефтелі та томатний соус. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Рис відварити 7–8 хвилин, не доводячи до повної готовності. Цибулю обсмажити до золотистості, додати натерту моркву. Половину засмажки залишити для підливи, решту додати до фаршу разом із рисом, сіллю та перцем. Ретельно перемішати й сформувати тефтелі. До овочів, що залишилися, додати томатну пасту, трохи обсмажити, всипати борошно, сіль, перець і цукор. Перемішати та влити гарячу воду, щоб утворилася підлива. Тефтелі злегка обсмажити з обох боків, залити підливою, накрити кришкою й тушкувати на невеликому вогні 25–30 хвилин.

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