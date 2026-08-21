Томатно-сливовый соус с базиликом: ароматная заготовка на зиму

Томатно-сливовый соус на зиму: рецепт консервации на 3,5 л
Этот соус сочетает в себе сладковатый вкус спелых слив с насыщенным вкусом помидоров и легкой остротой перца. Он прекрасно дополняет мясо, картофель, макароны и другие домашние блюда, а приготовить его на зиму совсем несложно.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- помидоры — 2 кг;
- сливы — 1 кг;
- лук — 500 г;
- болгарский перец — 500 г;
- острый перец — 1–2 шт.;
- чеснок — 50 г;
- базилик — 20 г;
- сахар — 120 г;
- соль — 40 г;
- уксус 9% — 30 мл.
Способ приготовления
- Помидоры, сливы, лук и сладкий перец нарезать.
- Сливы предварительно очистить от косточек. По желанию добавить острый перец.
- Переложить всё в большую кастрюлю, довести до кипения и варить около 40 минут, пока овощи и сливы не станут мягкими.
- Снять с огня, добавить базилик и чеснок и измельчить блендером до однородной консистенции.
- Добавить соль, сахар и уксус. Проварить соус на слабом огне ещё около 10 минут.
- При необходимости для получения более густой консистенции время варки можно увеличить.
- Горячий соус разлить в сухие стерильные банки и герметично закрыть.
- Оставить до полного остывания, после чего перенести в прохладное темное место.
Соус получается насыщенным, ароматным и с приятным кисло-сладким вкусом. Он станет прекрасным дополнением к домашним блюдам на протяжении всей зимы.
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