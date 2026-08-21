Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Томатно-сливовый соус на зиму: рецепт консервации на 3,5 л

Томатно-сливовый соус на зиму: рецепт консервации на 3,5 л

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2026 01:04
Томатно-сливовый соус с базиликом: ароматная заготовка на зиму
Томатно-сливовый соус. Фото: smachnenke.com.ua

Этот соус сочетает в себе сладковатый вкус спелых слив с насыщенным вкусом помидоров и легкой остротой перца. Он прекрасно дополняет мясо, картофель, макароны и другие домашние блюда, а приготовить его на зиму совсем несложно.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

  • помидоры — 2 кг;
  • сливы — 1 кг;
  • лук — 500 г;
  • болгарский перец — 500 г;
  • острый перец — 1–2 шт.;
  • чеснок — 50 г;
  • базилик — 20 г;
  • сахар — 120 г;
  • соль — 40 г;
  • уксус 9% — 30 мл.
рецепт соусу на зиму зі слив
Сладкий перец и лук. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Помидоры, сливы, лук и сладкий перец нарезать.
  2. Сливы предварительно очистить от косточек. По желанию добавить острый перец.
  3. Переложить всё в большую кастрюлю, довести до кипения и варить около 40 минут, пока овощи и сливы не станут мягкими.
  4. Снять с огня, добавить базилик и чеснок и измельчить блендером до однородной консистенции.
  5. Добавить соль, сахар и уксус. Проварить соус на слабом огне ещё около 10 минут.
  6. При необходимости для получения более густой консистенции время варки можно увеличить.
  7. Горячий соус разлить в сухие стерильные банки и герметично закрыть.
  8. Оставить до полного остывания, после чего перенести в прохладное темное место.

Соус получается насыщенным, ароматным и с приятным кисло-сладким вкусом. Он станет прекрасным дополнением к домашним блюдам на протяжении всей зимы.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов заготовок на зиму

Ароматное варенье из кабачков с лимоном и апельсином: рецепт заготовки на зиму.

Читайте также:

Острый соус на зиму с грушами: рецепт к любым блюдам.

Густое клубничное варенье "по-старинке": так готовили наши бабушки

Очень вкусный соус на зиму из помидоров, перца, базилика и чеснока, который легко приготовить.

Густое сливовое варенье на зиму — готовится на одной сковороде.

рецепт соус слива
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации