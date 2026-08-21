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Головна Смак Томатно-сливовий соус на зиму: рецепт консервації на 3,5 л

Томатно-сливовий соус на зиму: рецепт консервації на 3,5 л

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2026 01:04
Томатно-сливовий соус із базиліком: ароматна заготівля на зиму
Томатно-сливовий соус. Фото: smachnenke.com.ua

Цей соус поєднує солодкуватий смак стиглих слив із насиченими помідорами та легкою гостротою перцю. Він чудово доповнює м’ясо, картоплю, макарони й інші домашні страви, а приготувати його на зиму зовсім нескладно.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • помідори — 2 кг;
  • сливи — 1 кг;
  • цибуля — 500 г;
  • болгарський перець — 500 г;
  • гострий перець — 1–2 шт.;
  • часник — 50 г;
  • базилік — 20 г;
  • цукор — 120 г;
  • сіль — 40 г;
  • оцет 9% — 30 мл.
рецепт соусу на зиму зі слив
Солодкі перці та цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Помідори, сливи, цибулю та солодкий перець нарізати.
  2. Сливи попередньо звільнити від кісточок. За бажанням додати гострий перець.
  3. Перекласти все у велику каструлю, довести до кипіння та варити близько 40 хвилин, поки овочі й сливи не стануть м’якими.
  4. Зняти з вогню, додати базилік і часник та перебити блендером до однорідності.
  5. Додати сіль, цукор і оцет. Проварити соус на слабкому вогні ще близько 10 хвилин.
  6. За потреби для густішої консистенції час варіння можна збільшити.
  7. Гарячий соус розлити у сухі стерильні банки та герметично закрити.
  8. Залишити до повного охолодження, після чого перенести у прохолодне темне місце.

Соус виходить насиченим, ароматним і з приємним кисло-солодким смаком. Він стане чудовим доповненням до домашніх страв протягом усієї зими.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів заготовок на зиму 

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рецепт соус слива
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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