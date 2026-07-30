Тосканский салат с тунцом и фасолью: простой рецепт за 5 минут

Тосканский салат за 5 минут: понадобится 350 г фасоли
Тосканский салат сочетает в себе простые ингредиенты, которые идеально дополняют друг друга. Фасоль делает блюдо сытным, тунец добавляет белка, а свежие овощи и ароматная заправка придают ему легкость и яркий вкус. На приготовление уйдет всего несколько минут.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Пан Фартух — простые рецепты, передает Новони.LIVE».
Вам понадобится:
- фасоль — 350 г;
- тунец — 200 г;
- помидоры черри — 3–4 шт.;
- фиолетовый лук — 1/2 шт.;
- петрушка — по вкусу;
- винный уксус или лимонный сок — 1–2 ст. л.;
- оливковое масло — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- чёрный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Переложить фасоль в салатник. Если используется консервированная фасоль, предварительно слить жидкость и промыть её.
- Добавить тунец, размяв его на крупные кусочки.
- Помидоры черри разрезать пополам, а фиолетовый лук нарезать тонкими полукольцами. Измельчить петрушку и добавить в салат.
- Для заправки смешать оливковое масло с винным уксусом или лимонным соком, посолить и поперчить по вкусу. Полить салат, аккуратно перемешать и сразу подавать к столу.
- Легкий, сытный и очень вкусный тосканский салат станет отличным вариантом для быстрого обеда, ужина или полезного перекуса.
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