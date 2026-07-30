Тосканский салат с тунцом и фасолью: простой рецепт за 5 минут

Тосканский салат. Фото: кадр из видео

Тосканский салат сочетает в себе простые ингредиенты, которые идеально дополняют друг друга. Фасоль делает блюдо сытным, тунец добавляет белка, а свежие овощи и ароматная заправка придают ему легкость и яркий вкус. На приготовление уйдет всего несколько минут.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Пан Фартух — простые рецепты, передает Новони.LIVE».

Вам понадобится:

фасоль — 350 г;

тунец — 200 г;

помидоры черри — 3–4 шт.;

фиолетовый лук — 1/2 шт.;

петрушка — по вкусу;

винный уксус или лимонный сок — 1–2 ст. л.;

оливковое масло — по вкусу;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу.

Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Переложить фасоль в салатник. Если используется консервированная фасоль, предварительно слить жидкость и промыть её. Добавить тунец, размяв его на крупные кусочки. Помидоры черри разрезать пополам, а фиолетовый лук нарезать тонкими полукольцами. Измельчить петрушку и добавить в салат. Для заправки смешать оливковое масло с винным уксусом или лимонным соком, посолить и поперчить по вкусу. Полить салат, аккуратно перемешать и сразу подавать к столу. Легкий, сытный и очень вкусный тосканский салат станет отличным вариантом для быстрого обеда, ужина или полезного перекуса.

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