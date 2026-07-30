Тосканський салат із тунцем і квасолею: легкий рецепт за 5 хвилин

Тосканський салат за 5 хвилин: знадобиться 350 г квасолі
Тосканський салат поєднує прості інгредієнти, які ідеально доповнюють один одного. Квасоля робить страву ситною, тунець додає білка, а свіжі овочі та ароматна заправка надають легкості й яскравого смаку. На приготування знадобиться всього кілька хвилин.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- квасоля — 350 г;
- тунець — 200 г;
- помідори чері — 3–4 шт.;
- фіолетова цибуля — 1/2 шт.;
- петрушка — за смаком;
- винний оцет або лимонний сік — 1–2 ст. л.;
- оливкова олія — за смаком;
- сіль — до смаку;
- чорний мелений перець — до смаку.
Спосіб приготування
- Квасолю перекласти у салатник. Якщо використовується консервована, попередньо злити рідину та промити її.
- Додати тунець, розім'явши його великими шматочками.
- Помідори чері розрізати навпіл, а фіолетову цибулю нарізати тонкими півкільцями. Подрібнити петрушку та додати до салату.
- Для заправки змішати оливкову олію з винним оцтом або лимонним соком, посолити й поперчити за смаком. Полити салат, акуратно перемішати та одразу подавати до столу.
- Легкий, поживний і дуже смачний тосканський салат стане чудовим варіантом для швидкого обіду, вечері або корисного перекусу.
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