Тосканський салат із тунцем і квасолею: легкий рецепт за 5 хвилин

Тосканський салат. Фото: кадр з відео

Тосканський салат поєднує прості інгредієнти, які ідеально доповнюють один одного. Квасоля робить страву ситною, тунець додає білка, а свіжі овочі та ароматна заправка надають легкості й яскравого смаку. На приготування знадобиться всього кілька хвилин.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

квасоля — 350 г;

тунець — 200 г;

помідори чері — 3–4 шт.;

фіолетова цибуля — 1/2 шт.;

петрушка — за смаком;

винний оцет або лимонний сік — 1–2 ст. л.;

оливкова олія — за смаком;

сіль — до смаку;

чорний мелений перець — до смаку.

Приготування салату. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Квасолю перекласти у салатник. Якщо використовується консервована, попередньо злити рідину та промити її. Додати тунець, розім'явши його великими шматочками. Помідори чері розрізати навпіл, а фіолетову цибулю нарізати тонкими півкільцями. Подрібнити петрушку та додати до салату. Для заправки змішати оливкову олію з винним оцтом або лимонним соком, посолити й поперчити за смаком. Полити салат, акуратно перемішати та одразу подавати до столу. Легкий, поживний і дуже смачний тосканський салат стане чудовим варіантом для швидкого обіду, вечері або корисного перекусу.

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