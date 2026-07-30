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Тосканский салат за 5 минут: понадобится 350 г фасоли

30 июля 2026 12:08
Тосканский салат. Фото: кадр из видео
Юлия Щербак
Редактор

Тосканский салат сочетает в себе простые ингредиенты, которые идеально дополняют друг друга. Фасоль делает блюдо сытным, тунец добавляет белка, а свежие овощи и ароматная заправка придают ему легкость и яркий вкус. На приготовление уйдет всего несколько минут.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Пан Фартух — простые рецепты, передает Новони.LIVE».

Вам понадобится:

  • фасоль — 350 г;
  • тунец — 200 г;
  • помидоры черри — 3–4 шт.;
  • фиолетовый лук — 1/2 шт.;
  • петрушка — по вкусу;
  • винный уксус или лимонный сок — 1–2 ст. л.;
  • оливковое масло — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный молотый перец — по вкусу.
Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Переложить фасоль в салатник. Если используется консервированная фасоль, предварительно слить жидкость и промыть её.
  2. Добавить тунец, размяв его на крупные кусочки.
  3. Помидоры черри разрезать пополам, а фиолетовый лук нарезать тонкими полукольцами. Измельчить петрушку и добавить в салат.
  4. Для заправки смешать оливковое масло с винным уксусом или лимонным соком, посолить и поперчить по вкусу. Полить салат, аккуратно перемешать и сразу подавать к столу.
  5. Легкий, сытный и очень вкусный тосканский салат станет отличным вариантом для быстрого обеда, ужина или полезного перекуса.

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