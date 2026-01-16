Творожная запеканка с йогуртом — нежный рецепт с идеальными пропорциями

Творожная запеканка с йогуртом — рецепт с идеальными пропорциями
Эта творожная запеканка получается стабильной, нежной и без лишней влаги. Сочетание творога и йогурта дает идеальную текстуру без муки, а точные пропорции гарантируют результат с первого раза. Отличный вариант для завтрака, перекуса или домашнего десерта к чаю.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- йогурт — 300 г;
- творог — 300 г;
- соль — 1/4 ч. л.;
- сахар — 70 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- цедра половины лимона;
- кукурузный крахмал — 35 г;
- яйца — 2 шт.
Способ приготовления
Творог выложить в глубокую миску. Если он зернистый или суховатый, измельчить блендером до кремовой консистенции — это сделает запеканку нежной и однородной.
Добавить к творогу йогурт, яйца, соль, обычный и ванильный сахар. Аккуратно перемешать венчиком или лопаткой до полного соединения ингредиентов.
Всыпать кукурузный крахмал и еще раз хорошо перемешать, чтобы в массе не осталось комочков. Добавить цедру лимона — она придаст легкий свежий аромат и сделает вкус более выразительным. Готовую массу перелить в форму, застеленную пергаментом или слегка смазанную маслом. Разровнять поверхность.
Выпекать в разогретой духовке при температуре 170-180 °C примерно 40-45 минут, до уверенной стабилизации центра. Готовую запеканку оставить в выключенной духовке с приоткрытой дверцей на 10-15 минут, после чего дать полностью остыть.
