Творожная запеканка с йогуртом — рецепт с идеальными пропорциями

Творожная запеканка с йогуртом — рецепт с идеальными пропорциями

Дата публикации 16 января 2026 15:04
Творожная запеканка с йогуртом — нежный рецепт с идеальными пропорциями
Творожная запеканка. Фото: кадр из видео

Эта творожная запеканка получается стабильной, нежной и без лишней влаги. Сочетание творога и йогурта дает идеальную текстуру без муки, а точные пропорции гарантируют результат с первого раза. Отличный вариант для завтрака, перекуса или домашнего десерта к чаю.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • йогурт — 300 г;
  • творог — 300 г;
  • соль — 1/4 ч. л.;
  • сахар — 70 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • цедра половины лимона;
  • кукурузный крахмал — 35 г;
  • яйца — 2 шт.

Способ приготовления

Творог выложить в глубокую миску. Если он зернистый или суховатый, измельчить блендером до кремовой консистенции — это сделает запеканку нежной и однородной.

сирна запіканка з йогуртом
Творожная масса. Фото: кадр из видео

Добавить к творогу йогурт, яйца, соль, обычный и ванильный сахар. Аккуратно перемешать венчиком или лопаткой до полного соединения ингредиентов.

смачна сирна запіканка з йогуртом
Творожное тесто. Фото: кадр из видео

Всыпать кукурузный крахмал и еще раз хорошо перемешать, чтобы в массе не осталось комочков. Добавить цедру лимона — она придаст легкий свежий аромат и сделает вкус более выразительным. Готовую массу перелить в форму, застеленную пергаментом или слегка смазанную маслом. Разровнять поверхность.

рецепт сирної запіканки з йогуртом
Готовая запеканка. Фото: кадр из видео

Выпекать в разогретой духовке при температуре 170-180 °C примерно 40-45 минут, до уверенной стабилизации центра. Готовую запеканку оставить в выключенной духовке с приоткрытой дверцей на 10-15 минут, после чего дать полностью остыть.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки

Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.

Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.

Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.

Ароматный пирог с курицей и грибами — простой рецепт соленой выпечки.

Сытный пирог для которого понадобится картофель + фарш — новый рецепт ужина от закарпатских хозяек.

пирог рецепт творог запеканки идея для завтрака
