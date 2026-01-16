Сирна запіканка з йогуртом — ніжний рецепт з ідеальними пропорціями

Сирна запіканка з йогуртом — рецепт з ідеальними пропорціями
Ця сирна запіканка виходить стабільною, ніжною та без зайвої вологи. Поєднання сиру та йогурту дає ідеальну текстуру без борошна, а точні пропорції гарантують результат з першого разу. Чудовий варіант для сніданку, перекусу або домашнього десерту до чаю.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- йогурт — 300 г;
- кисломолочний сир — 300 г;
- сіль — 1/4 ч. л.;
- цукор — 70 г;
- ванільний цукор — 10 г;
- цедра половини лимона;
- кукурудзяний крохмаль — 35 г;
- яйця — 2 шт.
Спосіб приготування
Сир викласти в глибоку миску. Якщо він зернистий або сухуватий, подрібнити блендером до кремової консистенції — це зробить запіканку ніжною та однорідною.
Додати до сиру йогурт, яйця, сіль, звичайний і ванільний цукор. Акуратно перемішати вінчиком або лопаткою до повного поєднання інгредієнтів.
Всипати кукурудзяний крохмаль і ще раз добре перемішати, щоб у масі не залишилось грудочок. Додати цедру лимона — вона надасть легкий свіжий аромат і зробить смак більш виразним. Готову масу перелити у форму, застелену пергаментом або злегка змащену олією. Розрівняти поверхню.
Випікати у розігрітій духовці при температурі 170–180 °C приблизно 40–45 хвилин, до впевненої стабілізації центру. Готову запіканку залишити у вимкненій духовці з прочиненими дверцятами на 10–15 хвилин, після чого дати повністю охолонути.
