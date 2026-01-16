Відео
Україна
Відео

Смак Сирна запіканка з йогуртом — рецепт з ідеальними пропорціями

Сирна запіканка з йогуртом — рецепт з ідеальними пропорціями

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 15:04
Сирна запіканка з йогуртом — ніжний рецепт з ідеальними пропорціями
Сирна запіканка. Фото: кадр з відео

Ця сирна запіканка виходить стабільною, ніжною та без зайвої вологи. Поєднання сиру та йогурту дає ідеальну текстуру без борошна, а точні пропорції гарантують результат з першого разу. Чудовий варіант для сніданку, перекусу або домашнього десерту до чаю.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • йогурт — 300 г;
  • кисломолочний сир — 300 г;
  • сіль — 1/4 ч. л.;
  • цукор — 70 г;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • цедра половини лимона;
  • кукурудзяний крохмаль — 35 г;
  • яйця — 2 шт.

Спосіб приготування

Сир викласти в глибоку миску. Якщо він зернистий або сухуватий, подрібнити блендером до кремової консистенції — це зробить запіканку ніжною та однорідною.

сирна запіканка з йогуртом
Сирна маса. Фото: кадр з відео

Додати до сиру йогурт, яйця, сіль, звичайний і ванільний цукор. Акуратно перемішати вінчиком або лопаткою до повного поєднання інгредієнтів.

смачна сирна запіканка з йогуртом
Сирне тісто. Фото: кадр з відео

Всипати кукурудзяний крохмаль і ще раз добре перемішати, щоб у масі не залишилось грудочок. Додати цедру лимона — вона надасть легкий свіжий аромат і зробить смак більш виразним. Готову масу перелити у форму, застелену пергаментом або злегка змащену олією. Розрівняти поверхню.

рецепт сирної запіканки з йогуртом
Готова запіканка. Фото: кадр з відео

Випікати у розігрітій духовці при температурі 170–180 °C приблизно 40–45 хвилин, до впевненої стабілізації центру. Готову запіканку залишити у вимкненій духовці з прочиненими дверцятами на 10–15 хвилин, після чого дати повністю охолонути.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки

Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті. 

Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком. 

Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою. 

Ароматний пиріг з куркою і грибами — простий рецепт солоної випічки. 

Ситний пиріг, для якого знадобиться картопля + фарш — новий рецепт вечері від закарпатських господинь. 

пиріг рецепт кисломолочний сир запіканки ідея для сніданку
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
