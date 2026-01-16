Сирна запіканка з йогуртом — ніжний рецепт з ідеальними пропорціями

Сирна запіканка. Фото: кадр з відео

Ця сирна запіканка виходить стабільною, ніжною та без зайвої вологи. Поєднання сиру та йогурту дає ідеальну текстуру без борошна, а точні пропорції гарантують результат з першого разу. Чудовий варіант для сніданку, перекусу або домашнього десерту до чаю.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

Вам знадобиться:

йогурт — 300 г;

кисломолочний сир — 300 г;

сіль — 1/4 ч. л.;

цукор — 70 г;

ванільний цукор — 10 г;

цедра половини лимона;

кукурудзяний крохмаль — 35 г;

яйця — 2 шт.

Спосіб приготування

Сир викласти в глибоку миску. Якщо він зернистий або сухуватий, подрібнити блендером до кремової консистенції — це зробить запіканку ніжною та однорідною.

Сирна маса. Фото: кадр з відео

Додати до сиру йогурт, яйця, сіль, звичайний і ванільний цукор. Акуратно перемішати вінчиком або лопаткою до повного поєднання інгредієнтів.

Сирне тісто. Фото: кадр з відео

Всипати кукурудзяний крохмаль і ще раз добре перемішати, щоб у масі не залишилось грудочок. Додати цедру лимона — вона надасть легкий свіжий аромат і зробить смак більш виразним. Готову масу перелити у форму, застелену пергаментом або злегка змащену олією. Розрівняти поверхню.

Готова запіканка. Фото: кадр з відео

Випікати у розігрітій духовці при температурі 170–180 °C приблизно 40–45 хвилин, до впевненої стабілізації центру. Готову запіканку залишити у вимкненій духовці з прочиненими дверцятами на 10–15 хвилин, після чого дати повністю охолонути.

