Тыква в сметанном соусе: нежный осенний ужин на сковороде

Нарезанная тыква. Фото: smachnenke.com.ua

Тыкву не обязательно запекать или добавлять в десерты. Если обжарить её до румяной корочки, а затем потушить в сметанном соусе, она получается нежной, ароматной и очень аппетитной.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

тыква — 800–1000 г;

сметана — 5 ст. л.;

соль — ½ ч. л. или по вкусу;

смесь перцев — по вкусу;

чеснок — 1 зубчик;

петрушка — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Тыква и соус. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать небольшими кусочками. Разогреть масло на широкой сковороде, выложить тыкву и обжаривать на умеренном огне 15–20 минут, периодически переворачивая. Петрушку измельчить, чеснок пропустить через пресс. Смешать со сметаной, солью и смесью перцев. Убавить огонь, добавить сметанный соус к тыкве и аккуратно перемешать. Накрыть крышкой и тушить ещё около 5 минут, до мягкости тыквы. Подавать блюдо горячим, по желанию украсив свежей зеленью.

Предлагаем вас ознакомиться с нашей подборкой сезонных рецептов из тыквы

Фаршированная тыква с фаршем — новый быстрый рецепт на ужин.

Тыквенные оладьи за 10 минут — на завтрак, обед или ужин.

Читайте также:

Тыквенный сок с морковью и грушами — "золотой" эликсир здоровья.

Мраморная запеканка с тыквой и сыром — для вкусного завтрака.

Тыквенный сок на зиму — "золотой нектар" с витаминами.