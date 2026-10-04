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Главная Вкус Ужин на осень № 1: понадобится 800 г тыквы

Ужин на осень № 1: понадобится 800 г тыквы

Ua ru
4 октября 2026 20:44
Тыква в сметанном соусе: нежный осенний ужин на сковороде
Нарезанная тыква. Фото: smachnenke.com.ua

Тыкву не обязательно запекать или добавлять в десерты. Если обжарить её до румяной корочки, а затем потушить в сметанном соусе, она получается нежной, ароматной и очень аппетитной.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • тыква — 800–1000 г;
  • сметана — 5 ст. л.;
  • соль — ½ ч. л. или по вкусу;
  • смесь перцев — по вкусу;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • петрушка — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.
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Тыква и соус. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать небольшими кусочками.
  2. Разогреть масло на широкой сковороде, выложить тыкву и обжаривать на умеренном огне 15–20 минут, периодически переворачивая.
  3. Петрушку измельчить, чеснок пропустить через пресс.
  4. Смешать со сметаной, солью и смесью перцев.
  5. Убавить огонь, добавить сметанный соус к тыкве и аккуратно перемешать.
  6. Накрыть крышкой и тушить ещё около 5 минут, до мягкости тыквы.
  7. Подавать блюдо горячим, по желанию украсив свежей зеленью.

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овощи тыква Ужин рецепт
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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