Тыква в сметанном соусе: нежный осенний ужин на сковороде

Ужин на осень № 1: понадобится 800 г тыквы
Ua ru
4 октября 2026 20:44
Нарезанная тыква. Фото: smachnenke.com.ua
Тыкву не обязательно запекать или добавлять в десерты. Если обжарить её до румяной корочки, а затем потушить в сметанном соусе, она получается нежной, ароматной и очень аппетитной.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- тыква — 800–1000 г;
- сметана — 5 ст. л.;
- соль — ½ ч. л. или по вкусу;
- смесь перцев — по вкусу;
- чеснок — 1 зубчик;
- петрушка — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать небольшими кусочками.
- Разогреть масло на широкой сковороде, выложить тыкву и обжаривать на умеренном огне 15–20 минут, периодически переворачивая.
- Петрушку измельчить, чеснок пропустить через пресс.
- Смешать со сметаной, солью и смесью перцев.
- Убавить огонь, добавить сметанный соус к тыкве и аккуратно перемешать.
- Накрыть крышкой и тушить ещё около 5 минут, до мягкости тыквы.
- Подавать блюдо горячим, по желанию украсив свежей зеленью.
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