Гарбуз у сметанному соусі: ніжна осіння вечеря на сковороді

Нарізаний гарбуз. Фото: smachnenke.com.ua

Гарбуз не обов’язково запікати або додавати до десертів. Якщо обсмажити його до рум’яної скоринки, а потім протушкувати у сметанному соусі, він виходить ніжним, ароматним і дуже апетитним.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

гарбуз — 800–1000 г;

сметана — 5 ст. л.;

сіль — ½ ч. л. або до смаку;

суміш перців — до смаку;

часник — 1 зубчик;

петрушка — до смаку;

олія — для смаження.

Гарбуз та соус. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Гарбуз очистити від шкірки та насіння, нарізати невеликими шматочками. Розігріти олію на широкій сковороді, викласти гарбуз і обсмажувати на помірному вогні 15–20 хвилин, періодично перевертаючи. Петрушку подрібнити, часник пропустити через прес. Змішати зі сметаною, сіллю та сумішшю перців. Зменшити вогонь, додати сметанний соус до гарбуза та обережно перемішати. Накрити кришкою й тушкувати ще близько 5 хвилин, до м’якості гарбуза. Подавати страву гарячою, доповнивши свіжою зеленню за бажанням.

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