Гарбуз у сметанному соусі: ніжна осіння вечеря на сковороді

Вечеря на осінь №1: знадобиться 800 г гарбуза
Ua ru
4 жовтня 2026 20:44
Нарізаний гарбуз. Фото: smachnenke.com.ua
Гарбуз не обов’язково запікати або додавати до десертів. Якщо обсмажити його до рум’яної скоринки, а потім протушкувати у сметанному соусі, він виходить ніжним, ароматним і дуже апетитним.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- гарбуз — 800–1000 г;
- сметана — 5 ст. л.;
- сіль — ½ ч. л. або до смаку;
- суміш перців — до смаку;
- часник — 1 зубчик;
- петрушка — до смаку;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Гарбуз очистити від шкірки та насіння, нарізати невеликими шматочками.
- Розігріти олію на широкій сковороді, викласти гарбуз і обсмажувати на помірному вогні 15–20 хвилин, періодично перевертаючи.
- Петрушку подрібнити, часник пропустити через прес.
- Змішати зі сметаною, сіллю та сумішшю перців.
- Зменшити вогонь, додати сметанний соус до гарбуза та обережно перемішати.
- Накрити кришкою й тушкувати ще близько 5 хвилин, до м’якості гарбуза.
- Подавати страву гарячою, доповнивши свіжою зеленню за бажанням.
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