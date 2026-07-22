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Главная Вкус Ужин в духовке за 30 минут: понадобятся 2 баклажана и 300 г фарша

Ужин в духовке за 30 минут: понадобятся 2 баклажана и 300 г фарша

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2026 21:44
Запеканка из баклажанов и фарша: сочный ужин в духовке за 30 минут
Запеканка с баклажанами. Фото: smachnenke.com.ua

Баклажаны прекрасно сочетаются с мясной начинкой, помидорами и сырной корочкой. Такой ужин не требует гарнира, ведь он получается полноценным, сытным и очень вкусным. Идеальный вариант для всей семьи.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • баклажаны — 2 шт.;
  • мясной фарш — 300 г;
  • помидоры — 2–3 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • твердый сыр — 150 г;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • томатная паста — 1 ст. л.;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный молотый перец — по вкусу;
  • сладкая паприка — ½ ч. л.;
  • сушеные итальянские травы — ½ ч. л.;
  • свежая зелень — для подачи.

Способ приготовления

  1. Баклажаны нарезать кружочками, посолить и оставить на 15 минут.
  2. Затем промыть, обсушить, смазать маслом и запечь в духовке при 200 °C примерно 10–12 минут.
  3. Лук обжарить до прозрачности, добавить фарш и готовить около 7 минут.
  4. Добавить измельчённый чеснок, томатную пасту, соль, перец, паприку и итальянские травы, перемешать и потушить ещё несколько минут.
  5. В форму для запекания выложить половину баклажанов, сверху распределить мясную начинку, накрыть оставшимися баклажанами.
  6. Добавить кружочки помидоров, смазать сметаной и посыпать тёртым сыром.
  7. Запекать при 180 °C примерно 25–30 минут до появления золотистой сырной корочки.
  8. Перед подачей дать блюду немного остыть и посыпать свежей зеленью.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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