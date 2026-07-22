Запеканка из баклажанов и фарша: сочный ужин в духовке за 30 минут

Запеканка с баклажанами. Фото: smachnenke.com.ua

Баклажаны прекрасно сочетаются с мясной начинкой, помидорами и сырной корочкой. Такой ужин не требует гарнира, ведь он получается полноценным, сытным и очень вкусным. Идеальный вариант для всей семьи.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

баклажаны — 2 шт.;

мясной фарш — 300 г;

помидоры — 2–3 шт.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

твердый сыр — 150 г;

сметана — 3 ст. л.;

томатная паста — 1 ст. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

сладкая паприка — ½ ч. л.;

сушеные итальянские травы — ½ ч. л.;

свежая зелень — для подачи.

Способ приготовления

Баклажаны нарезать кружочками, посолить и оставить на 15 минут. Затем промыть, обсушить, смазать маслом и запечь в духовке при 200 °C примерно 10–12 минут. Лук обжарить до прозрачности, добавить фарш и готовить около 7 минут. Добавить измельчённый чеснок, томатную пасту, соль, перец, паприку и итальянские травы, перемешать и потушить ещё несколько минут. В форму для запекания выложить половину баклажанов, сверху распределить мясную начинку, накрыть оставшимися баклажанами. Добавить кружочки помидоров, смазать сметаной и посыпать тёртым сыром. Запекать при 180 °C примерно 25–30 минут до появления золотистой сырной корочки. Перед подачей дать блюду немного остыть и посыпать свежей зеленью.

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