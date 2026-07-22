Запіканка з баклажанів і фаршу: соковита вечеря в духовці за 30 хвилин

Запіканка з баклажанами. Фото: smachnenke.com.ua

Баклажани чудово поєднуються з м'ясною начинкою, томатами та сирною скоринкою. Така вечеря не потребує гарніру, адже виходить повноцінною, поживною і дуже смачною. Ідеальний варіант для всієї родини.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

баклажани — 2 шт.;

м'ясний фарш — 300 г;

помідори — 2–3 шт.;

цибуля — 1 шт.;

часник — 2 зубчики;

твердий сир — 150 г;

сметана — 3 ст. л.;

томатна паста — 1 ст. л.;

олія — 2 ст. л.;

сіль — до смаку;

чорний мелений перець — до смаку;

солодка паприка — ½ ч. л.;

сушені італійські трави — ½ ч. л.;

свіжа зелень — для подавання.

Спосіб приготування

Баклажани нарізати кружальцями, посолити й залишити на 15 хвилин. Потім промити, обсушити, змастити олією та запекти в духовці при 200 °C приблизно 10–12 хвилин. Цибулю обсмажити до прозорості, додати фарш і готувати близько 7 хвилин. Додати подрібнений часник, томатну пасту, сіль, перець, паприку та італійські трави, перемішати й протушкувати ще кілька хвилин. У форму для запікання викласти половину баклажанів, зверху розподілити м'ясну начинку, накрити рештою баклажанів. Додати кружальця помідорів, змастити сметаною та посипати натертим сиром. Запікати при 180 °C приблизно 25–30 хвилин до золотистої сирної скоринки. Перед подаванням дати страві трохи охолонути та посипати свіжою зеленню.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування кабачків

Галицькі рулетики з кабачків: новий рецепт на вечерю.

Смажені відбивні з кабачків у 100 разів смачніші за м’ясні: сезонний рецепт на літо.

Читайте також:

Швидкі кабачкові млинці за 10 хвилин на сніданок: знадобиться 3 яйця + 500 мл молока.

Новий рецепт голубців з кабачків: знадобиться 500 г фаршу.

Простий рецепт кабачків в супер клярі: знадобиться 2 яйця та 200 мл кефіра.