Ужин за 10 минут — рецепт блюда вкуснее драников

Ужин за 10 минут — понадобится 2 яйца + 3 картофеля
Этот ужин за 10 минут — настоящая находка для тех, кто хочет приготовить что-то быстрое, сытное и ароматное. Нежная картофельная масса с сыром, зеленью и специями, превращается в аппетитные румяные пирожки, которые на вкус лучше обычных драников. Блюдо готовится легко, требует минимум продуктов и гарантирует отличный результат.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- картофель — 3 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- соль — по своему вкусу;
- паприка — по своему вкусу;
- черный молотый перец — по своему вкусу;
- сушеный чеснок — по своему вкусу;
- лук репчатый — 1 шт.;
- сливочное масло — 1 ст. л.;
- сыр твердый — по своему вкусу;
- петрушка — по своему вкусу;
- зеленый лук — по своему вкусу;
- манная крупа — 1/2 ст. л.;
- масло — для обжаривания.
Способ приготовления
Картофель очистить, нарезать кусочками и сварить в подсоленной воде до мягкости. Готовый картофель превратить в пюре. В миске взбить вилкой яйца, добавить соль, паприку, черный молотый перец и сушеный чеснок, влить смесь к картофелю.
На сковородке разогреть сливочное масло и обжарить до золотистости мелко нарезанный лук, добавить его к картофельной массе.
Твердый сыр натереть на терке, петрушку и зеленый лук измельчить, добавить к картофелю и перемешать. Добавить манную крупу, еще раз тщательно перемешать и оставить массу на несколько минут, чтобы крупа слегка набухла.
Сформировать руками круглые заготовки. В сковороде разогреть масло и обжарить с обеих сторон до золотистой корочки. Подавать блюдо горячим.
