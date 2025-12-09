Видео
Ужин за 10 минут — понадобится 2 яйца + 3 картофеля

Ужин за 10 минут — понадобится 2 яйца + 3 картофеля

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 15:04
Ужин за 10 минут — рецепт блюда вкуснее драников
Жареные драники "по-новому". Фото: gospodynka.com.ua

Этот ужин за 10 минут — настоящая находка для тех, кто хочет приготовить что-то быстрое, сытное и ароматное. Нежная картофельная масса с сыром, зеленью и специями, превращается в аппетитные румяные пирожки, которые на вкус лучше обычных драников. Блюдо готовится легко, требует минимум продуктов и гарантирует отличный результат.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • картофель — 3 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — по своему вкусу;
  • паприка — по своему вкусу;
  • черный молотый перец — по своему вкусу;
  • сушеный чеснок — по своему вкусу;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • сливочное масло — 1 ст. л.;
  • сыр твердый — по своему вкусу;
  • петрушка — по своему вкусу;
  • зеленый лук — по своему вкусу;
  • манная крупа — 1/2 ст. л.;
  • масло — для обжаривания.

Способ приготовления

Картофель очистить, нарезать кусочками и сварить в подсоленной воде до мягкости. Готовый картофель превратить в пюре. В миске взбить вилкой яйца, добавить соль, паприку, черный молотый перец и сушеный чеснок, влить смесь к картофелю.

швидка вечеря за 10 хвилин із картоплі, яєць, цибулі та сир
Картофель и лук. Фото: gospodynka.com.ua

На сковородке разогреть сливочное масло и обжарить до золотистости мелко нарезанный лук, добавить его к картофельной массе.

смачна швидка вечеря за 10 хвилин із картоплі, яєць, цибулі та сир
Деруны на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

Твердый сыр натереть на терке, петрушку и зеленый лук измельчить, добавить к картофелю и перемешать. Добавить манную крупу, еще раз тщательно перемешать и оставить массу на несколько минут, чтобы крупа слегка набухла.

вечеря за 10 хвилин із картоплі, яєць, цибулі та сир
Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Сформировать руками круглые заготовки. В сковороде разогреть масло и обжарить с обеих сторон до золотистой корочки. Подавать блюдо горячим.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
