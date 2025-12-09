Ужин за 10 минут — рецепт блюда вкуснее драников

Жареные драники "по-новому". Фото: gospodynka.com.ua

Этот ужин за 10 минут — настоящая находка для тех, кто хочет приготовить что-то быстрое, сытное и ароматное. Нежная картофельная масса с сыром, зеленью и специями, превращается в аппетитные румяные пирожки, которые на вкус лучше обычных драников. Блюдо готовится легко, требует минимум продуктов и гарантирует отличный результат.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

картофель — 3 шт.;

яйца — 2 шт.;

соль — по своему вкусу;

паприка — по своему вкусу;

черный молотый перец — по своему вкусу;

сушеный чеснок — по своему вкусу;

лук репчатый — 1 шт.;

сливочное масло — 1 ст. л.;

сыр твердый — по своему вкусу;

петрушка — по своему вкусу;

зеленый лук — по своему вкусу;

манная крупа — 1/2 ст. л.;

масло — для обжаривания.

Способ приготовления

Картофель очистить, нарезать кусочками и сварить в подсоленной воде до мягкости. Готовый картофель превратить в пюре. В миске взбить вилкой яйца, добавить соль, паприку, черный молотый перец и сушеный чеснок, влить смесь к картофелю.

Картофель и лук. Фото: gospodynka.com.ua

На сковородке разогреть сливочное масло и обжарить до золотистости мелко нарезанный лук, добавить его к картофельной массе.

Деруны на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

Твердый сыр натереть на терке, петрушку и зеленый лук измельчить, добавить к картофелю и перемешать. Добавить манную крупу, еще раз тщательно перемешать и оставить массу на несколько минут, чтобы крупа слегка набухла.

Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Сформировать руками круглые заготовки. В сковороде разогреть масло и обжарить с обеих сторон до золотистой корочки. Подавать блюдо горячим.

