Вечеря за 10 хвилин — знадобиться 2 яйця + 3 картоплі

Вечеря за 10 хвилин — знадобиться 2 яйця + 3 картоплі

Дата публікації: 9 грудня 2025 15:04
Вечеря за 10 хвилин — рецепт страви смачнішої за деруни
Смажені деруни "по-новому". Фото: gospodynka.com.ua

Ця вечеря за 10 хвилин — справжня знахідка для тих, хто хоче приготувати щось швидке, ситне та ароматне. Ніжна картопляна маса з сиром, зеленню та спеціями, перетворюється на апетитні рум’яні пляцки, які смакують краще за звичайні деруни. Страва готується легко, потребує мінімум продуктів і гарантує чудовий результат.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • картопля — 3 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — до свого смаку;
  • паприка — до свого смаку;
  • чорний мелений перець — до свого смаку;
  • сушений часник — до свого смаку;
  • цибуля — 1 шт.;
  • вершкове масло — 1 ст. л.;
  • сир твердий — до свого смаку;
  • петрушка — до свого смаку;
  • зелена цибуля — до свого смаку;
  • манна крупа — 1/2 скл.;
  • олія — для обсмажування.

Спосіб приготування

Картоплю очистити, нарізати шматочками та зварити у підсоленій воді до м’якості. Готову картоплю перетворити на пюре. У мисці збити виделкою яйця, додати сіль, паприку, чорний мелений перець та сушений часник, влити суміш до картоплі.

швидка вечеря за 10 хвилин із картоплі, яєць, цибулі та сир
Картопля та цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

На сковорідці розігріти вершкове масло та обсмажити до золотистості дрібно нарізану цибулю, додати її до картопляної маси.

смачна швидка вечеря за 10 хвилин із картоплі, яєць, цибулі та сир
Деруни на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

Твердий сир натерти на тертці, петрушку й зелену цибулю подрібнити, додати до картоплі та перемішати. Додати манну крупу, ще раз ретельно перемішати й залишити масу на кілька хвилин, щоб крупа злегка набубнявіла.

вечеря за 10 хвилин із картоплі, яєць, цибулі та сир
Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Сформувати руками круглі заготовки. У сковорідці розігріти олію та обсмажити з обох боків до золотистої скоринки. Подавати страву гарячою.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
