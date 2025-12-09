Вечеря за 10 хвилин — рецепт страви смачнішої за деруни

Смажені деруни "по-новому". Фото: gospodynka.com.ua

Ця вечеря за 10 хвилин — справжня знахідка для тих, хто хоче приготувати щось швидке, ситне та ароматне. Ніжна картопляна маса з сиром, зеленню та спеціями, перетворюється на апетитні рум’яні пляцки, які смакують краще за звичайні деруни. Страва готується легко, потребує мінімум продуктів і гарантує чудовий результат.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

картопля — 3 шт.;

яйця — 2 шт.;

сіль — до свого смаку;

паприка — до свого смаку;

чорний мелений перець — до свого смаку;

сушений часник — до свого смаку;

цибуля — 1 шт.;

вершкове масло — 1 ст. л.;

сир твердий — до свого смаку;

петрушка — до свого смаку;

зелена цибуля — до свого смаку;

манна крупа — 1/2 скл.;

олія — для обсмажування.

Спосіб приготування

Картоплю очистити, нарізати шматочками та зварити у підсоленій воді до м’якості. Готову картоплю перетворити на пюре. У мисці збити виделкою яйця, додати сіль, паприку, чорний мелений перець та сушений часник, влити суміш до картоплі.

Картопля та цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

На сковорідці розігріти вершкове масло та обсмажити до золотистості дрібно нарізану цибулю, додати її до картопляної маси.

Деруни на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

Твердий сир натерти на тертці, петрушку й зелену цибулю подрібнити, додати до картоплі та перемішати. Додати манну крупу, ще раз ретельно перемішати й залишити масу на кілька хвилин, щоб крупа злегка набубнявіла.

Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Сформувати руками круглі заготовки. У сковорідці розігріти олію та обсмажити з обох боків до золотистої скоринки. Подавати страву гарячою.

