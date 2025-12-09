Вечеря за 10 хвилин — рецепт страви смачнішої за деруни

Вечеря за 10 хвилин — знадобиться 2 яйця + 3 картоплі
Ця вечеря за 10 хвилин — справжня знахідка для тих, хто хоче приготувати щось швидке, ситне та ароматне. Ніжна картопляна маса з сиром, зеленню та спеціями, перетворюється на апетитні рум’яні пляцки, які смакують краще за звичайні деруни. Страва готується легко, потребує мінімум продуктів і гарантує чудовий результат.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- картопля — 3 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- сіль — до свого смаку;
- паприка — до свого смаку;
- чорний мелений перець — до свого смаку;
- сушений часник — до свого смаку;
- цибуля — 1 шт.;
- вершкове масло — 1 ст. л.;
- сир твердий — до свого смаку;
- петрушка — до свого смаку;
- зелена цибуля — до свого смаку;
- манна крупа — 1/2 скл.;
- олія — для обсмажування.
Спосіб приготування
Картоплю очистити, нарізати шматочками та зварити у підсоленій воді до м’якості. Готову картоплю перетворити на пюре. У мисці збити виделкою яйця, додати сіль, паприку, чорний мелений перець та сушений часник, влити суміш до картоплі.
На сковорідці розігріти вершкове масло та обсмажити до золотистості дрібно нарізану цибулю, додати її до картопляної маси.
Твердий сир натерти на тертці, петрушку й зелену цибулю подрібнити, додати до картоплі та перемішати. Додати манну крупу, ще раз ретельно перемішати й залишити масу на кілька хвилин, щоб крупа злегка набубнявіла.
Сформувати руками круглі заготовки. У сковорідці розігріти олію та обсмажити з обох боків до золотистої скоринки. Подавати страву гарячою.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв із фаршу на будь-який смак
Раніше ми писали про дивовижні властивості кісткового бульйону, про які має знати кожен.
Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.
Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.
Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт.
Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото.
Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт.
Читайте Новини.LIVE!