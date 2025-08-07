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Варенье на зиму "Розовое золото" — понадобится 1 кг малины

7 августа 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Рецепт варенья из малины на зиму без воды — розовое золото в банке
Малина и варенье. Фото: Freepik
Марина Евтягина - Редактор

Насыщенное, густое и ароматное — это варенье из малины действительно напоминает розовое золото. Всего два ингредиента, никакой лишней жидкости — только натуральный сок, который дарят сочные ягоды. Готовится просто, а хранится годами, сохраняя вкус лета даже посреди зимы.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Способ приготовления

Подготовить эмалированный таз или кастрюлю, в которой будете варить варенье. Высыпать в емкость малину, засыпать сахаром и оставить на 2-3 часа. За это время ягоды пустят сок — добавлять воду не нужно.

рецепт варення з малини
Малина и сахар. Фото: gospodynka.com.ua

Поставить сосуд на средний огонь. Аккуратно перемешивать ягоды, собирая сахар со стенок и дна, чтобы избежать подгорания. Когда сироп станет темнее, а сахар почти растворится, еще раз перемешать и увеличить огонь до максимума.

приготування варення з малиною
Приготовление варенья. Фото: gospodynka.com.ua

После закипания варить варенье 5 минут. Все время следить за пеной, которая будет подниматься. Снимать ложкой, но последнюю светлую пенку за минуту до завершения, также убрать.

варення з малиною та цукром без води
Малиновое варенье. Фото: gospodynka.com.ua

Снять варенье с огня и сразу разлить по стерилизованным банкам. Варенье должно быть горячим, как и банки. Наполнять до самого верха, оставляя 1-2 мм пространства. Это уменьшит попадание воздуха и продлит срок хранения.

Закрутить крышками, дать остыть, не переворачивая. Варенье хранится как в кухонном шкафу, так и в кладовке или погребе. Из этого количества ингредиентов получается около 1,5 л варенья.

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