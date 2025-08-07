Рецепт варенья из малины на зиму без воды — розовое золото в банке

Малина и варенье. Фото: Freepik

Насыщенное, густое и ароматное — это варенье из малины действительно напоминает розовое золото. Всего два ингредиента, никакой лишней жидкости — только натуральный сок, который дарят сочные ягоды. Готовится просто, а хранится годами, сохраняя вкус лета даже посреди зимы.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама

Читайте также:

Способ приготовления

Подготовить эмалированный таз или кастрюлю, в которой будете варить варенье. Высыпать в емкость малину, засыпать сахаром и оставить на 2-3 часа. За это время ягоды пустят сок — добавлять воду не нужно.

Малина и сахар. Фото: gospodynka.com.ua

Поставить сосуд на средний огонь. Аккуратно перемешивать ягоды, собирая сахар со стенок и дна, чтобы избежать подгорания. Когда сироп станет темнее, а сахар почти растворится, еще раз перемешать и увеличить огонь до максимума.

Приготовление варенья. Фото: gospodynka.com.ua

После закипания варить варенье 5 минут. Все время следить за пеной, которая будет подниматься. Снимать ложкой, но последнюю светлую пенку за минуту до завершения, также убрать.

Малиновое варенье. Фото: gospodynka.com.ua

Снять варенье с огня и сразу разлить по стерилизованным банкам. Варенье должно быть горячим, как и банки. Наполнять до самого верха, оставляя 1-2 мм пространства. Это уменьшит попадание воздуха и продлит срок хранения.

Закрутить крышками, дать остыть, не переворачивая. Варенье хранится как в кухонном шкафу, так и в кладовке или погребе. Из этого количества ингредиентов получается около 1,5 л варенья.

Также советуем ознакомиться вам с нашей подборкой маринованных и ферментированных овощей

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Корсини квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.

Проверенный годами салат "Нежинский" на зиму — популярный классический рецепт.

Полезные соленые огурцы без сахара и уксуса, которые хранятся в квартире годами.