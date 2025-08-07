Рецепт варення з малини на зиму без води — рожеве золото в банці

Малина та варення. Фото: Freepik

Насичене, густе й ароматне — це варення з малини справді нагадує рожеве золото. Усього два інгредієнти, жодної зайвої рідини — лише натуральний сік, який дарують соковиті ягоди. Готується просто, а зберігається роками, зберігаючи смак літа навіть посеред зими.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Спосіб приготування

Підготувати емальований таз або каструлю, у якій будете варити варення. Висипати у ємність малину, засипати цукром і залишити на 2–3 години. За цей час ягоди пустять сік — додавати воду не потрібно.

Малина та цукор. Фото: gospodynka.com.ua

Поставити посудину на середній вогонь. Акуратно перемішувати ягоди, збираючи цукор зі стінок і дна, щоб уникнути підгоряння. Коли сироп стане темнішим, а цукор майже розчиниться, ще раз перемішати та збільшити вогонь до максимуму.

Приготування варення. Фото: gospodynka.com.ua

Після закипання варити варення 5 хвилин|мінути|. Весь час стежити за піною, яка буде підійматися. Знімати ложкою, але останню світлу пінку за хвилину до завершення також прибрати.

Малинове варення. Фото: gospodynka.com.ua

Зняти варення з вогню та одразу розлити по стерилізованих банках. Варення має бути гарячим, як і банки. Наповнювати до самого верху, залишаючи 1–2 мм простору. Це зменшить потрапляння повітря та подовжить термін зберігання.

Закрутити кришками, дати охолонути, не перевертаючи. Варення зберігається як у кухонній шафі, так і в коморі чи льосі. З цієї кількості інгредієнтів виходить близько 1,5 л варення.

