Ужин "Для Богов" — понадобится 3 яйца, картофель и куриное филе

Дата публикации 18 ноября 2025 21:04
обновлено: 21:05
Вкусный ужин — рецепт приготовления картофельных рулетов с курицей и сыром — рецепт приготовления
Картофельные рулеты с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

Этот ужин сочетает нежную картофельную лепешку и сочную куриную начинку с расплавленным сыром. Простой рецепт позволяет быстро приготовить сытное, ароматное и праздничное блюдо, которое понравится всей семье.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • картофель — 5 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • петрушка — 1 пучок;
  • соль, черный перец — по своему вкусу;
  • мука — 2 ст. ложки;
  • масло — для смазывания противня.

Для начинки:

  • лук репчатый — 1 шт.;
  • куриное филе — 1 шт.;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • соль, черный перец — по своему вкусу;
  • сыр твердый — 50 г;
  • сыр моцарелла — 50 г;
  • масло — для обжаривания.

Способ приготовления

Картофель натереть на мелкой терке, промыть в воде и отцедить через сито. Добавить взбитые яйца, мелко нарезанные лук, болгарский перец и петрушку. Посолить, поперчить и перемешать. Добавить муку и еще раз перемешать. Выложить массу на противень, застеленный пергаментом и смазанный маслом, выпекать в духовке при 180 ºС 25 минут.

що приготувати на вечерю
Картофель и сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки обжарить на разогретом масле мелко нарезанный лук до прозрачности. Добавить куриное филе, порезанное кубиками, обжаривать 4-5 минут. Добавить болгарский перец кубиками, обжаривать еще 4-5 минут, затем чеснок, соль и перец, перемешать. В конце добавить тертую моцареллу, обжаривать еще 1 минуту.

картопляні рулетики з начинкою
Приготовление блюда. Фото: gospodynka.com.ua

Готовый картофельный корж нарезать на прямоугольники, выложить начинку и закрутить рулетиками. Выложить рулеты на противень, посыпать тертой моцареллой и выпекать при 180 градусах 15 минут. Подавать с любимым соусом.

рецепт картопляних рулетів з фаршем
Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Это блюдо получается сытным, ароматным и нежным, сочетая картофельную лепешку и сочную куриную начинку с расплавленным сыром.

Ужин картошка рецепт мясной фарш обед
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
