Вкусный ужин — рецепт приготовления картофельных рулетов с курицей и сыром — рецепт приготовления

Ужин "Для Богов" — понадобится 3 яйца, картофель и куриное филе
Этот ужин сочетает нежную картофельную лепешку и сочную куриную начинку с расплавленным сыром. Простой рецепт позволяет быстро приготовить сытное, ароматное и праздничное блюдо, которое понравится всей семье.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- картофель — 5 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- лук — 1 шт.;
- болгарский перец — 1 шт.;
- петрушка — 1 пучок;
- соль, черный перец — по своему вкусу;
- мука — 2 ст. ложки;
- масло — для смазывания противня.
Для начинки:
- лук репчатый — 1 шт.;
- куриное филе — 1 шт.;
- болгарский перец — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- соль, черный перец — по своему вкусу;
- сыр твердый — 50 г;
- сыр моцарелла — 50 г;
- масло — для обжаривания.
Способ приготовления
Картофель натереть на мелкой терке, промыть в воде и отцедить через сито. Добавить взбитые яйца, мелко нарезанные лук, болгарский перец и петрушку. Посолить, поперчить и перемешать. Добавить муку и еще раз перемешать. Выложить массу на противень, застеленный пергаментом и смазанный маслом, выпекать в духовке при 180 ºС 25 минут.
Для начинки обжарить на разогретом масле мелко нарезанный лук до прозрачности. Добавить куриное филе, порезанное кубиками, обжаривать 4-5 минут. Добавить болгарский перец кубиками, обжаривать еще 4-5 минут, затем чеснок, соль и перец, перемешать. В конце добавить тертую моцареллу, обжаривать еще 1 минуту.
Готовый картофельный корж нарезать на прямоугольники, выложить начинку и закрутить рулетиками. Выложить рулеты на противень, посыпать тертой моцареллой и выпекать при 180 градусах 15 минут. Подавать с любимым соусом.
Это блюдо получается сытным, ароматным и нежным, сочетая картофельную лепешку и сочную куриную начинку с расплавленным сыром.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус
Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные, с корочкой.
Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.
Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули — рецепт.
Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.
Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.
Читайте Новини.LIVE!