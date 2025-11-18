Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Вечеря "Для Богів" — знадобиться 3 яйця, картопля та куряче філе

Вечеря "Для Богів" — знадобиться 3 яйця, картопля та куряче філе

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 21:04
Оновлено: 21:05
Смачна вечеря — рецепт приготування картопляних рулетів з куркою та сиром
Картопляні рулети з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Ця вечеря поєднує ніжний картопляний корж і соковиту курячу начинку з розплавленим сиром. Простий рецепт дозволяє швидко приготувати ситну, ароматну та святкову страву, яка сподобається всій родині.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • картопля — 5 шт.;
  • яйця — 3 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • болгарський перець — 1 шт.;
  • петрушка — 1 пучок;
  • сіль, чорний перець — до свого смаку;
  • борошно — 2 ст. ложки;
  • олія — для змазування дека.

Для начинки:

  • цибуля — 1 шт.;
  • куряче філе — 1 шт.;
  • болгарський перець — 1 шт.;
  • часник — 2 зубчики;
  • сіль, чорний перець — до свого смаку;
  • сир твердий — 50 г;
  • сир моцарела — 50 г;
  • олія — для обсмажування.

Спосіб приготування

Картоплю натерти на дрібній тертці, промити у воді та відцідити через сито. Додати збиті яйця, дрібно нарізані цибулю, болгарський перець і петрушку. Посолити, поперчити та перемішати. Додати борошно і ще раз перемішати. Викласти масу на деко, застелене пергаментом і змащене олією, випікати у духовці при 180 ºС 25 хвилин.

що приготувати на вечерю
Картопля та сир. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки обсмажити на розігрітій олії дрібно нарізану цибулю до прозорості. Додати куряче філе, порізане кубиками, обсмажувати 4–5 хвилин. Додати болгарський перець кубиками, обсмажувати ще 4–5 хвилин, потім часник, сіль і перець, перемішати. Наприкінці додати терту моцарелу, обсмажувати ще 1 хвилину.

картопляні рулетики з начинкою
Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

Готовий картопляний корж нарізати на прямокутники, викласти начинку та закрутити рулетиками. Викласти рулети на деко, посипати тертою моцарелою і випікати при 180 градусах 15 хвилин. Подавати з улюбленим соусом.

рецепт картопляних рулетів з фаршем
Готовас страва. Фото: gospodynka.com.ua

Ця страва виходить ситною, ароматною і ніжною, поєднуючи картопляний корж і соковиту курячу начинку з розплавленим сиром.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті, зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет в духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт. 

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт із фото. 

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт. 

Вечеря картопля рецепт м'ясний фарш обід
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації