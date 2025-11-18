Смачна вечеря — рецепт приготування картопляних рулетів з куркою та сиром

Картопляні рулети з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Ця вечеря поєднує ніжний картопляний корж і соковиту курячу начинку з розплавленим сиром. Простий рецепт дозволяє швидко приготувати ситну, ароматну та святкову страву, яка сподобається всій родині.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

картопля — 5 шт.;

яйця — 3 шт.;

цибуля — 1 шт.;

болгарський перець — 1 шт.;

петрушка — 1 пучок;

сіль, чорний перець — до свого смаку;

борошно — 2 ст. ложки;

олія — для змазування дека.

Для начинки:

цибуля — 1 шт.;

куряче філе — 1 шт.;

болгарський перець — 1 шт.;

часник — 2 зубчики;

сіль, чорний перець — до свого смаку;

сир твердий — 50 г;

сир моцарела — 50 г;

олія — для обсмажування.

Спосіб приготування

Картоплю натерти на дрібній тертці, промити у воді та відцідити через сито. Додати збиті яйця, дрібно нарізані цибулю, болгарський перець і петрушку. Посолити, поперчити та перемішати. Додати борошно і ще раз перемішати. Викласти масу на деко, застелене пергаментом і змащене олією, випікати у духовці при 180 ºС 25 хвилин.

Картопля та сир. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки обсмажити на розігрітій олії дрібно нарізану цибулю до прозорості. Додати куряче філе, порізане кубиками, обсмажувати 4–5 хвилин. Додати болгарський перець кубиками, обсмажувати ще 4–5 хвилин, потім часник, сіль і перець, перемішати. Наприкінці додати терту моцарелу, обсмажувати ще 1 хвилину.

Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

Готовий картопляний корж нарізати на прямокутники, викласти начинку та закрутити рулетиками. Викласти рулети на деко, посипати тертою моцарелою і випікати при 180 градусах 15 хвилин. Подавати з улюбленим соусом.

Готовас страва. Фото: gospodynka.com.ua

Ця страва виходить ситною, ароматною і ніжною, поєднуючи картопляний корж і соковиту курячу начинку з розплавленим сиром.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті, зі скоринкою.

Рецепт курячих котлет в духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт.

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт із фото.

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт.