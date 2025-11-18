Смачна вечеря — рецепт приготування картопляних рулетів з куркою та сиром

Вечеря "Для Богів" — знадобиться 3 яйця, картопля та куряче філе
Ця вечеря поєднує ніжний картопляний корж і соковиту курячу начинку з розплавленим сиром. Простий рецепт дозволяє швидко приготувати ситну, ароматну та святкову страву, яка сподобається всій родині.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- картопля — 5 шт.;
- яйця — 3 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- болгарський перець — 1 шт.;
- петрушка — 1 пучок;
- сіль, чорний перець — до свого смаку;
- борошно — 2 ст. ложки;
- олія — для змазування дека.
Для начинки:
- цибуля — 1 шт.;
- куряче філе — 1 шт.;
- болгарський перець — 1 шт.;
- часник — 2 зубчики;
- сіль, чорний перець — до свого смаку;
- сир твердий — 50 г;
- сир моцарела — 50 г;
- олія — для обсмажування.
Спосіб приготування
Картоплю натерти на дрібній тертці, промити у воді та відцідити через сито. Додати збиті яйця, дрібно нарізані цибулю, болгарський перець і петрушку. Посолити, поперчити та перемішати. Додати борошно і ще раз перемішати. Викласти масу на деко, застелене пергаментом і змащене олією, випікати у духовці при 180 ºС 25 хвилин.
Для начинки обсмажити на розігрітій олії дрібно нарізану цибулю до прозорості. Додати куряче філе, порізане кубиками, обсмажувати 4–5 хвилин. Додати болгарський перець кубиками, обсмажувати ще 4–5 хвилин, потім часник, сіль і перець, перемішати. Наприкінці додати терту моцарелу, обсмажувати ще 1 хвилину.
Готовий картопляний корж нарізати на прямокутники, викласти начинку та закрутити рулетиками. Викласти рулети на деко, посипати тертою моцарелою і випікати при 180 градусах 15 хвилин. Подавати з улюбленим соусом.
Ця страва виходить ситною, ароматною і ніжною, поєднуючи картопляний корж і соковиту курячу начинку з розплавленим сиром.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак
Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті, зі скоринкою.
Рецепт курячих котлет в духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.
Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт.
Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт із фото.
Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт.
Читайте Новини.LIVE!