Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Ужин, который превзошел все ожидания — блюдо без мороки arrow

Ужин, который превзошел все ожидания — блюдо без мороки

17 сентября 2025 21:04
Марина Евтягина - Редактор
Ужин в духовке без мороки — сытное блюдо с мясом, картофелем и грибами
Запеканка с мясом. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Этот рецепт приготовления в духовке станет вашим любимым для семейных посиделок. Картофель, мясо и грибы пропитываются соками и ароматами друг друга, а сверху все покрывает нежная сырная корочка. Готовить блюдо совсем не сложно, а результат всегда превосходит ожидания.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • картофель — 1 кг;
  • лук репчатый — 3 шт.;
  • свинина — 1 кг;
  • шампиньоны — 500 г;
  • помидоры — 3 шт.;
  • майонез — 200 г;
  • сыр твердый — 250 г;
  • масло — для обжаривания;
  • соль, черный перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Подготовить картофель, очистить и нарезать его тонкими полукольцами. На сковороде разогреть масло и обжарить картофель в течение 5 минут на сильном огне, чтобы он слегка подрумянился. Выложить картофель в форму для запекания, образуя первый слой. Посыпать сверху частью нарезанного лука, подсолить и приперчить.

що приготувати на вечерю
Лук, картофель и свинина. Фото: gospodynka.com.ua

Свинину нарезать порционными кусочками, слегка отбить кухонным молотком, приправить солью и перцем. Обжарить мясо на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон, после чего выложить поверх картофеля в форму.

рецепт запіканки з картоплею та свининою
Грибы и помидоры. Фото: gospodynka.com.ua

Шампиньоны порезать средними кусочками и обжарить на сковородке, пока испарится жидкость. Добавить вторую часть мелко нарезанного лука и готовить еще несколько минут, периодически помешивая. Приправить солью и перцем, после чего выложить грибы поверх мяса. Добавить нарезанные кружочками помидоры. Форму накрыть фольгой и поставить в разогретую до 200 °C духовку. Запекать около 40 минут, чтобы все ингредиенты равномерно приготовились.

реецпт запеченої картоплі зі свининою
Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Подготовить соус: смешать майонез с натертым на терке твердым сыром. Через 40 минут снять фольгу, смазать верх блюда сырно-майонезной массой и вернуть в духовку еще на 10 минут, пока сверху не образуется аппетитная румяная корочка. Подавать горячим, прямо из духовки.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Ранее мы писали об удивительных свойствах костного бульона, о которых должен знать каждый.

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.

мясо Ужин рецепт запеканки свинина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации