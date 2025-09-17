Ужин в духовке без мороки — сытное блюдо с мясом, картофелем и грибами

Запеканка с мясом. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт приготовления в духовке станет вашим любимым для семейных посиделок. Картофель, мясо и грибы пропитываются соками и ароматами друг друга, а сверху все покрывает нежная сырная корочка. Готовить блюдо совсем не сложно, а результат всегда превосходит ожидания.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

картофель — 1 кг;

лук репчатый — 3 шт.;

свинина — 1 кг;

шампиньоны — 500 г;

помидоры — 3 шт.;

майонез — 200 г;

сыр твердый — 250 г;

масло — для обжаривания;

соль, черный перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Подготовить картофель, очистить и нарезать его тонкими полукольцами. На сковороде разогреть масло и обжарить картофель в течение 5 минут на сильном огне, чтобы он слегка подрумянился. Выложить картофель в форму для запекания, образуя первый слой. Посыпать сверху частью нарезанного лука, подсолить и приперчить.

Лук, картофель и свинина. Фото: gospodynka.com.ua

Свинину нарезать порционными кусочками, слегка отбить кухонным молотком, приправить солью и перцем. Обжарить мясо на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон, после чего выложить поверх картофеля в форму.

Грибы и помидоры. Фото: gospodynka.com.ua

Шампиньоны порезать средними кусочками и обжарить на сковородке, пока испарится жидкость. Добавить вторую часть мелко нарезанного лука и готовить еще несколько минут, периодически помешивая. Приправить солью и перцем, после чего выложить грибы поверх мяса. Добавить нарезанные кружочками помидоры. Форму накрыть фольгой и поставить в разогретую до 200 °C духовку. Запекать около 40 минут, чтобы все ингредиенты равномерно приготовились.

Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Подготовить соус: смешать майонез с натертым на терке твердым сыром. Через 40 минут снять фольгу, смазать верх блюда сырно-майонезной массой и вернуть в духовку еще на 10 минут, пока сверху не образуется аппетитная румяная корочка. Подавать горячим, прямо из духовки.

