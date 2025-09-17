Відео
Вечеря, яка перевершила усі очікування — страва без мороки

17 вересня 2025 21:04
Марина Євтягіна - Редактор
Вечеря в духовці без мороки — ситна страва з м’ясом, картоплею та грибами
Запіканка з м'ясом. Фото: gospodynka.com.ua
Цей рецепт приготування в духовці стане вашим улюбленим для сімейних посиденьок. Картопля, м’ясо та гриби просочуються соками й ароматами одне одного, а зверху усе вкриває ніжна сирна скоринка. Готувати страву зовсім не складно, а результат завжди перевершує очікування.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • картопля — 1 кг;
  • цибуля — 3 шт.;
  • свинина — 1 кг;
  • печериці — 500 г;
  • помідори — 3 шт.;
  • майонез — 200 г;
  • сир твердий — 250 г;
  • олія — для обсмажування;
  • сіль, чорний перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Підготувати картоплю, очистити та нарізати її тонкими півкільцями. На сковорідці розігріти олію та обсмажити картоплю протягом 5 хвилин на сильному вогні, щоб вона злегка підрум’янилася. Викласти картоплю у форму для запікання, утворюючи перший шар. Посипати зверху частиною нарізаної цибулі, підсолити й приперчити.

що приготувати на вечерю
Цибуля, картопля та свинина. Фото: gospodynka.com.ua

Свинину нарізати порційними шматочками, злегка відбити кухонним молотком, приправити сіллю та перцем. Обсмажити м’ясо на добре розігрітій сковорідці до золотистої скоринки з обох боків, після чого викласти поверх картоплі у форму.

рецепт запіканки з картоплею та свининою
Гриби та помідори. Фото: gospodynka.com.ua

Печериці порізати середніми шматочками й обсмажити на сковорідці, поки випарується рідина. Додати другу частину дрібно нарізаної цибулі та готувати ще кілька хвилин, періодично помішуючи. Приправити сіллю та перцем, після чого викласти гриби поверх м’яса. Додати нарізані кружальцями помідори. Форму накрити фольгою та поставити у розігріту до 200 °C духовку. Запікати близько 40 хвилин, щоб усі інгредієнти рівномірно приготувалися.

реецпт запеченої картоплі зі свининою
Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Підготувати соус: змішати майонез із натертим на тертці твердим сиром. Через 40 хвилин зняти фольгу, змастити верх страви сирно-майонезною масою та повернути у духовку ще на 10 хвилин, поки зверху не утвориться апетитна рум’яна скоринка. Подавати гарячим, просто з духовки.

