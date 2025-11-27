Видео
Видео

Венский штрудель — рецепт хрустящей выпечки с айвой и яблоками

Венский штрудель — рецепт хрустящей выпечки с айвой и яблоками

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 15:04
Венский штрудель с айвой и яблоками — рецепт домашней выпечки
Венский штрудель. Фото: кадр из видео

Венский штрудель с айвой и яблоками — это аромат домашней выпечки, который всегда создает уют и теплую атмосферу. Тонкое хрустящее тесто и сочная начинка из айвы и яблок образуют тот самый классический вкус, который всегда считается беспроигрышным. Блюдо простое в приготовлении, но выглядит празднично и эффектно, поэтому идеально подходит и для ежедневного чаепития, и для гостеприимного стола.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • мука — 250 г;
  • теплая вода — 120 мл.;
  • растительное масло — 1,5 ст. л.;
  • яблочный уксус — 0,5 ч. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • айва — 3 шт.;
  • яблоки — 3 шт.;
  • сливочное масло — 20 г + 20 г для смазывания;
  • сахар — 3-4 ст. л.;
  • корица — 1 ст. л.;
  • изюм — по своему вкусу;
  • панировочные сухари — 3 ст. л. + 1 ст. л. для теста;
  • орехи — по желанию.

Способ приготовления

Смешать муку, соль и уксус. Влить теплую воду и замесить мягкое эластичное тесто, уделив замешиванию ориентировочно 10-15 минут. Смазать тесто тонким слоем масла, накрыть и оставить при комнатной температуре на 1 час, чтобы оно стало податливым и хорошо растянулось.

рецепт штруделя
Приготовление теста. Фото: кадр из видео

Очистить айву и яблоки от кожуры и серединки, нарезать тонкими дольками. Растопить сливочное масло, выложить айву и обжарить 5-6 минут до мягкости. Добавить яблоки, перемешать, всыпать сахар и тушить еще около 5 минут. Добавить корицу, изюм, панировочные сухари и по желанию измельченные орехи. Хорошо перемешать и полностью охладить начинку.

рецепт штруделя з яблуками
Яблочная начинка. Фото: кадр из видео

Разделить тесто на части. Раскатать одну часть на присыпанной мукой поверхности в очень тонкий корж, после чего осторожно растянуть руками - тесто должно быть максимально тонким, почти прозрачным.

штрудель з яблуками та айвою
Приготовление штруделя. Фото: кадр из видео

Смазать его растопленным сливочным маслом. На ту часть, где будет начинка, присыпать сухарями, чтобы они собрали лишний сок.

що приготувати з айвою
Штрудели на противень. Фото: кадр из видео

Выложить начинку, распределить равномерно и аккуратно свернуть рулетом. Переложить штрудель на противень, смазать маслом и запекать 30 минут при температуре 180 °C до золотистости. Дать немного остыть, после чего нарезать порционными кусками.

десерт яблоки рецепт выпечка рецепт штруделя айва
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
