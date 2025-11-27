Відео
Віденський штрудель — рецепт хрумкої випічки з айвою та яблуками

Дата публікації: 27 листопада 2025 15:04
Віденський штрудель з айвою та яблуками — рецепт домашньої випічки
Віденський штрудель. Фото: кадр з відео

Віденський штрудель з айвою та яблуками — це аромат домашньої випічки, який завжди створює затишок і теплу атмосферу. Тонке хрумке тісто та соковита начинка з айви й яблук утворюють той самий класичний смак, що завжди вважається безпрограшним. Страва проста в приготуванні, але виглядає святково та ефектно, тому ідеально підходить і для щоденного чаювання, і для гостинного столу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • борошно — 250 г;
  • тепла вода — 120 мл.;
  • олія — 1,5 ст. л.;
  • яблучний оцет — 0,5 ч. л.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • айва — 3 шт.;
  • яблука — 3 шт.;
  • вершкове масло — 20 г + 20 г для змащування;
  • цукор — 3–4 ст. л.;
  • кориця — 1 ст. л.;
  • родзинки — до свого смаку;
  • панірувальні сухарі — 3 ст. л. + 1 ст. л. для тіста;
  • горіхи — за бажанням.

Спосіб приготування

Змішати борошно, сіль та оцет. Влити теплу воду та замісити м’яке еластичне тісто, приділивши замішуванню орієнтовно 10–15 хвилин. Змастити тісто тонким шаром олії, накрити та залишити за кімнатної температури на 1 годину, щоб воно стало податливим і добре розтягнулося.

рецепт штруделя
Приготування тіста. Фото: кадр з відео

Очистити айву та яблука від шкірки й серединки, нарізати тонкими часточками. Розтопити вершкове масло, викласти айву та обсмажити 5–6 хвилин до м’якості. Додати яблука, перемішати, всипати цукор і тушкувати ще близько 5 хвилин. Додати корицю, родзинки, панірувальні сухарі та за бажанням подрібнені горіхи. Добре перемішати й повністю охолодити начинку.

рецепт штруделя з яблуками
Яблучна начинка. Фото: кадр з відео

Розділити тісто на частини. Розкачати одну частину на притрушеній борошном поверхні у дуже тонкий корж, після чого обережно розтягнути руками — тісто має бути максимально тонким, майже прозорим.

штрудель з яблуками та айвою
Приготування штруделя. Фото: кадр з відео

Змастити його розтопленим вершковим маслом. На ту частину, де буде начинка, присипати сухарями, щоб вони зібрали зайвий сік.

що приготувати з айвою
Штруделі на деко. Фото: кадр з відео

Викласти начинку, розподілити рівномірно та акуратно згорнути рулетом. Перекласти штрудель на деко, змастити маслом і запікати 30 хвилин за температури 180 °C до золотистості. Дати трохи охолонути, після чого нарізати порційними шматками.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки

Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті. 

Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком. 

Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою. 

Ароматний пиріг з куркою і грибами — простий рецепт солоної випічки. 

Ситний пиріг для якого знадобиться картопля + фарш — новий рецепт вечері від закарпатських господинь. 

десерт яблука рецепт випічка рецепт штруделя айва
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
