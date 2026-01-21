Пицца без муки на основе куриного фарша — диетический рецепт без теста

Вкусная пицца без муки на основе из фарша — для тех, кто худеет
Пицца без муки — идеальный вариант для тех, кто хочет похудеть, но не готов отказываться от любимых блюд. Основа из куриного фарша делает ее питательной и легкой одновременно, а сочная начинка сохраняет знакомый вкус классической пиццы. Такой рецепт прекрасно подходит для домашнего меню правильного питания.
Рецепт подсмотрела на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- куриное филе — 500 г;
- соль — 0,5 ч. л.;
- черный молотый перец — по своему вкусу;
- мука — 1 ст. л.;
- чеснок — 2 зубчика;
- томатный соус — 5-6 ст. л.;
- сушеный базилик — по своему вкусу;
- сушеный орегано — по своему вкусу;
- шампиньоны — 150 г;
- репчатый лук — по своему вкусу;
- помидор — 1 шт.;
- твердый сыр — 100-150 г.
Способ приготовления
Куриное филе измельчить до состояния фарша удобным способом. Добавить соль, черный молотый перец и муку, тщательно перемешать до однородной плотной массы, которая хорошо держит форму.
Фарш выложить на противень, застеленный пергаментом, и равномерно распределить тонким слоем, формируя основу для пиццы. Поверхность аккуратно разровнять ложкой или лопаткой.
Чеснок измельчить, смешать с томатным соусом, добавить сушеный базилик и орегано. Полученным соусом равномерно смазать куриную основу, не доходя до краев. Шампиньоны нарезать тонкими пластинками, лук — полукольцами, помидор — кружочками или кубиками. Выложить овощи поверх соуса, равномерно распределяя начинку.
Сыр натереть на средней терке и щедро посыпать пиццу сверху. Запекать пиццу в духовке при температуре 180 °C до полной готовности куриной основы и расплавления сыра. Подавать горячей, нарезав на порционные кусочки.
