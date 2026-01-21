Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Вкусная пицца без муки на основе из фарша — для тех, кто худеет

Вкусная пицца без муки на основе из фарша — для тех, кто худеет

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 21:04
Пицца без муки на основе куриного фарша — диетический рецепт без теста
Пицца без муки. Фото: кадр из видео

Пицца без муки — идеальный вариант для тех, кто хочет похудеть, но не готов отказываться от любимых блюд. Основа из куриного фарша делает ее питательной и легкой одновременно, а сочная начинка сохраняет знакомый вкус классической пиццы. Такой рецепт прекрасно подходит для домашнего меню правильного питания.

Рецепт подсмотрела на YouTube канале Alina FooDee.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • куриное филе — 500 г;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • черный молотый перец — по своему вкусу;
  • мука — 1 ст. л.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • томатный соус — 5-6 ст. л.;
  • сушеный базилик — по своему вкусу;
  • сушеный орегано — по своему вкусу;
  • шампиньоны — 150 г;
  • репчатый лук — по своему вкусу;
  • помидор — 1 шт.;
  • твердый сыр — 100-150 г.

Способ приготовления

Куриное филе измельчить до состояния фарша удобным способом. Добавить соль, черный молотый перец и муку, тщательно перемешать до однородной плотной массы, которая хорошо держит форму.

рецепт піци без тіста
Куриный фарш. Фото: кадр из видео

Фарш выложить на противень, застеленный пергаментом, и равномерно распределить тонким слоем, формируя основу для пиццы. Поверхность аккуратно разровнять ложкой или лопаткой.

рецепт піци з курячим фаршем
Шампиньоны и помидоры. Фото: кадр из видео

Чеснок измельчить, смешать с томатным соусом, добавить сушеный базилик и орегано. Полученным соусом равномерно смазать куриную основу, не доходя до краев. Шампиньоны нарезать тонкими пластинками, лук — полукольцами, помидор — кружочками или кубиками. Выложить овощи поверх соуса, равномерно распределяя начинку.

рецепт піци на основі з фаршу
Пицца в духовке. Фото: кадр из видео

Сыр натереть на средней терке и щедро посыпать пиццу сверху. Запекать пиццу в духовке при температуре 180 °C до полной готовности куриной основы и расплавления сыра. Подавать горячей, нарезав на порционные кусочки.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки

Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.

Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.

Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.

Ароматный пирог с курицей и грибами — простой рецепт соленой выпечки.

Сытный пирог для которого понадобится картофель + фарш — новый рецепт ужина от закарпатских хозяек.

диета похудение рецепт курица мясной фарш пицца
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации