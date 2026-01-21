Пицца без муки на основе куриного фарша — диетический рецепт без теста

Пицца без муки. Фото: кадр из видео

Пицца без муки — идеальный вариант для тех, кто хочет похудеть, но не готов отказываться от любимых блюд. Основа из куриного фарша делает ее питательной и легкой одновременно, а сочная начинка сохраняет знакомый вкус классической пиццы. Такой рецепт прекрасно подходит для домашнего меню правильного питания.

Рецепт подсмотрела на YouTube канале Alina FooDee.

Вам понадобится:

куриное филе — 500 г;

соль — 0,5 ч. л.;

черный молотый перец — по своему вкусу;

мука — 1 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

томатный соус — 5-6 ст. л.;

сушеный базилик — по своему вкусу;

сушеный орегано — по своему вкусу;

шампиньоны — 150 г;

репчатый лук — по своему вкусу;

помидор — 1 шт.;

твердый сыр — 100-150 г.

Способ приготовления

Куриное филе измельчить до состояния фарша удобным способом. Добавить соль, черный молотый перец и муку, тщательно перемешать до однородной плотной массы, которая хорошо держит форму.

Куриный фарш. Фото: кадр из видео

Фарш выложить на противень, застеленный пергаментом, и равномерно распределить тонким слоем, формируя основу для пиццы. Поверхность аккуратно разровнять ложкой или лопаткой.

Шампиньоны и помидоры. Фото: кадр из видео

Чеснок измельчить, смешать с томатным соусом, добавить сушеный базилик и орегано. Полученным соусом равномерно смазать куриную основу, не доходя до краев. Шампиньоны нарезать тонкими пластинками, лук — полукольцами, помидор — кружочками или кубиками. Выложить овощи поверх соуса, равномерно распределяя начинку.

Пицца в духовке. Фото: кадр из видео

Сыр натереть на средней терке и щедро посыпать пиццу сверху. Запекать пиццу в духовке при температуре 180 °C до полной готовности куриной основы и расплавления сыра. Подавать горячей, нарезав на порционные кусочки.

