Піца без борошна на основі курячого фаршу — дієтичний рецепт без тіста

Піца без борошна — ідеальний варіант для тих, хто хоче схуднути, але не готовий відмовлятися від улюблених страв. Основа з курячого фаршу робить її поживною та легкою водночас, а соковита начинка зберігає знайомий смак класичної піци. Такий рецепт чудово підходить для домашнього меню правильного харчування.

Рецепт підгледіла на YouTube каналі Alina FooDee.

Вам знадобиться:

куряче філе — 500 г;

сіль — 0,5 ч. л.;

чорний мелений перець — до свого смаку;

борошно — 1 ст. л.;

часник — 2 зубчики;

томатний соус — 5–6 ст. л.;

сушений базилік — до свого смаку;

сушений орегано — до свого смаку;

печериці — 150 г;

ріпчаста цибуля — до свого смаку;

помідор — 1 шт.;

твердий сир — 100–150 г.

Спосіб приготування

Куряче філе подрібнити до стану фаршу зручним способом. Додати сіль, чорний мелений перець і борошно, ретельно перемішати до однорідної щільної маси, яка добре тримає форму.

Курячий фарш. Фото: кадр з відео

Фарш викласти на деко, застелене пергаментом, і рівномірно розподілити тонким шаром, формуючи основу для піци. Поверхню акуратно розрівняти ложкою або лопаткою.

Печериці та помідори. Фото: кадр з відео

Часник подрібнити, змішати з томатним соусом, додати сушений базилік і орегано. Отриманим соусом рівномірно змастити курячу основу, не доходячи до країв. Печериці нарізати тонкими пластинками, цибулю — півкільцями, помідор — кружальцями або кубиками. Викласти овочі поверх соусу, рівномірно розподіляючи начинку.

Піца в духовці. Фото: кадр з відео

Сир натерти на середній тертці та щедро посипати піцу зверху. Запікати піцу в духовці при температурі 180 °C до повної готовності курячої основи та розплавлення сиру. Подавати гарячою, нарізавши на порційні шматочки.

