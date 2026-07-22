Вместо дорогого языка: салат из куриных сердечек на ужин или праздничный стол

Салат с куриными сердечками. Фото: smachnenke.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Если хочется удивить гостей оригинальным и в то же время бюджетным салатом, этот рецепт станет отличным выбором. Нежные куриные сердечки, фасоль, пикантная морковь по-корейски и свежая зелень создают гармоничное сочетание вкусов. После недолгого охлаждения салат становится еще вкуснее и ароматнее.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

куриные сердечки — 200 г;

отварная или консервированная фасоль — 150 г;

морковь по-корейски — 150 г;

зеленый лук — по вкусу;

петрушка — по вкусу;

майонез, сметана или натуральный йогурт — для заправки.

Для варки сердечек:

вода;

лавровый лист — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

смесь перцев — по вкусу;

сливочное масло — 1 ст. л.;

соль — по вкусу.

Для моркови по-корейски:

морковь — 1 крупная;

чеснок — 1 зубчик;

соль — ½ ч. л.;

сахар — ½ ч. л.;

молотый кориандр — ½ ч. л.;

уксус — 1 ст. л.;

растительное масло — 1 ст. л.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Куриные сердечки отварить со специями, луком и сливочным маслом до готовности, остудить и нарезать соломкой. Морковь натереть, смешать с чесноком, специями, уксусом и растительным маслом, оставить мариноваться на 20–30 минут. В салатнике смешать сердечки, фасоль, морковь по-корейски и измельченную зелень. Заправить майонезом, сметаной или натуральным йогуртом, перемешать и поставить в холодильник на 20–30 минут перед подачей.

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