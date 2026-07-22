Вместо дорогого языка: салат из куриных сердечек на ужин или праздничный стол
Если хочется удивить гостей оригинальным и в то же время бюджетным салатом, этот рецепт станет отличным выбором. Нежные куриные сердечки, фасоль, пикантная морковь по-корейски и свежая зелень создают гармоничное сочетание вкусов. После недолгого охлаждения салат становится еще вкуснее и ароматнее.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- куриные сердечки — 200 г;
- отварная или консервированная фасоль — 150 г;
- морковь по-корейски — 150 г;
- зеленый лук — по вкусу;
- петрушка — по вкусу;
- майонез, сметана или натуральный йогурт — для заправки.
Для варки сердечек:
- вода;
- лавровый лист — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- смесь перцев — по вкусу;
- сливочное масло — 1 ст. л.;
- соль — по вкусу.
Для моркови по-корейски:
- морковь — 1 крупная;
- чеснок — 1 зубчик;
- соль — ½ ч. л.;
- сахар — ½ ч. л.;
- молотый кориандр — ½ ч. л.;
- уксус — 1 ст. л.;
- растительное масло — 1 ст. л.
Способ приготовления
- Куриные сердечки отварить со специями, луком и сливочным маслом до готовности, остудить и нарезать соломкой.
- Морковь натереть, смешать с чесноком, специями, уксусом и растительным маслом, оставить мариноваться на 20–30 минут.
- В салатнике смешать сердечки, фасоль, морковь по-корейски и измельченную зелень.
- Заправить майонезом, сметаной или натуральным йогуртом, перемешать и поставить в холодильник на 20–30 минут перед подачей.
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