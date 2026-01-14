Вместо плова — быстрый ужин из риса и мяса за 30 минут

Вместо надоевшего плова — ужин за 30 минут из 2 стаканов риса
Когда плов уже надоел, стоит попробовать это простое и очень вкусное блюдо из риса и мяса. Оно готовится без сложных этапов, но получается ароматным, сытным и идеальным для домашнего ужина.
Вам понадобится:
- рис — 600 г;
- мясо — 700 г;
- лук — 2 шт.;
- морковь — 300 г;
- соль — 1 ч. л.;
- лавровый лист — 1 шт.;
- вода — 4 стакана;
- чеснок — 8 зубчиков;
- изюм — 50 г;
- зира — 1/2 ч. л.;
- куркума — 1/2 ч. л.;
- паприка — 1/2 ч. л.;
- масло — для обжаривания.
Способ приготовления
Рис несколько раз промыть холодной водой до прозрачности и оставить стечь. Мясо нарезать небольшими кубиками. Лук нарезать полукольцами, морковь тонкими полосками.
В глубокой кастрюле или сотейнике разогреть масло, добавить мясо и обжарить на среднем огне примерно 15 минут, пока не испарится лишняя влага и кусочки слегка подрумянятся. Добавить лук, обжарить до мягкости, постоянно помешивая. Далее добавить морковь и готовить еще несколько минут, чтобы она стала мягкой, но сохранила форму. Посолить, добавить лавровый лист и влить один стакан воды. Сверху равномерно выложить подготовленный рис, не перемешивая с мясом. Долить оставшуюся воду, накрыть крышкой и готовить на слабом огне около 40 минут.
В готовом рисе сделать углубление, выложить целые зубчики чеснока и прикрыть их рисом. Продолжить готовку еще 10 минут под крышкой. Изюм залить кипятком на несколько минут, после чего добавить к блюду вместе с зирой, куркумой и паприкой. Аккуратно перемешать, накрыть крышкой и дать настояться около 30 минут.
