Вместо плова — быстрый ужин из риса и мяса за 30 минут

Рис в стаканах. Фото: gospodynka.com.ua

Когда плов уже надоел, стоит попробовать это простое и очень вкусное блюдо из риса и мяса. Оно готовится без сложных этапов, но получается ароматным, сытным и идеальным для домашнего ужина.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

рис — 600 г;

мясо — 700 г;

лук — 2 шт.;

морковь — 300 г;

соль — 1 ч. л.;

лавровый лист — 1 шт.;

вода — 4 стакана;

чеснок — 8 зубчиков;

изюм — 50 г;

зира — 1/2 ч. л.;

куркума — 1/2 ч. л.;

паприка — 1/2 ч. л.;

масло — для обжаривания.

Способ приготовления

Рис несколько раз промыть холодной водой до прозрачности и оставить стечь. Мясо нарезать небольшими кубиками. Лук нарезать полукольцами, морковь тонкими полосками.

Рис и специи. Фото: gospodynka.com.ua

В глубокой кастрюле или сотейнике разогреть масло, добавить мясо и обжарить на среднем огне примерно 15 минут, пока не испарится лишняя влага и кусочки слегка подрумянятся. Добавить лук, обжарить до мягкости, постоянно помешивая. Далее добавить морковь и готовить еще несколько минут, чтобы она стала мягкой, но сохранила форму. Посолить, добавить лавровый лист и влить один стакан воды. Сверху равномерно выложить подготовленный рис, не перемешивая с мясом. Долить оставшуюся воду, накрыть крышкой и готовить на слабом огне около 40 минут.

Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

В готовом рисе сделать углубление, выложить целые зубчики чеснока и прикрыть их рисом. Продолжить готовку еще 10 минут под крышкой. Изюм залить кипятком на несколько минут, после чего добавить к блюду вместе с зирой, куркумой и паприкой. Аккуратно перемешать, накрыть крышкой и дать настояться около 30 минут.

