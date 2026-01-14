Замість плову — швидка вечеря з рису та м’яса за 30 хвилин

Рис в склянках. Фото: gospodynka.com.ua

Коли плов уже набрид, варто спробувати цю просту і дуже смачну страву з рису та м’яса. Вона готується без складних етапів, але виходить ароматною, ситною та ідеальною для домашньої вечері.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

рис — 600 г;

м’ясо — 700 г;

цибуля — 2 шт.;

морква — 300 г;

сіль — 1 ч. л.;

лавровий лист — 1 шт.;

вода — 4 склянки;

часник — 8 зубчиків;

родзинки — 50 г;

зіра — 1/2 ч. л.;

куркума — 1/2 ч. л.;

паприка — 1/2 ч. л.;

олія — для обсмажування.

Спосіб приготування

Рис кілька разів промити холодною водою до прозорості та залишити стекти. М’ясо нарізати невеликими кубиками. Цибулю нарізати півкільцями, моркву тонкими смужками.

Рис та спеції. Фото: gospodynka.com.ua

У глибокій каструлі або сотейнику розігріти олію, додати м’ясо та обсмажити на середньому вогні приблизно 15 хвилин, поки не випарується зайва волога і шматочки злегка підрум’яняться. Додати цибулю, обсмажити до м’якості, постійно помішуючи. Далі додати моркву і готувати ще кілька хвилин, щоб вона стала м’якою, але зберегла форму. Посолити, додати лавровий лист і влити одну склянку води. Зверху рівномірно викласти підготовлений рис, не перемішуючи з м’ясом. Долити решту води, накрити кришкою та готувати на слабкому вогні близько 40 хвилин.

Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

У готовому рисі зробити заглиблення, викласти цілі зубчики часника та прикрити їх рисом. Продовжити готування ще 10 хвилин під кришкою. Родзинки залити окропом на кілька хвилин, після чого додати до страви разом із зірою, куркумою та паприкою. Акуратно перемішати, накрити кришкою та дати настоятися близько 30 хвилин.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт.

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото.

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт.