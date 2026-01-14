Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Замість набридлого плову — вечеря за 30 хвилин з 2 склянок рису

Замість набридлого плову — вечеря за 30 хвилин з 2 склянок рису

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 16:54
Замість плову — швидка вечеря з рису та м’яса за 30 хвилин
Рис в склянках. Фото: gospodynka.com.ua

Коли плов уже набрид, варто спробувати цю просту і дуже смачну страву з рису та м’яса. Вона готується без складних етапів, але виходить ароматною, ситною та ідеальною для домашньої вечері.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • рис — 600 г;
  • м’ясо — 700 г;
  • цибуля — 2 шт.;
  • морква — 300 г;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • вода — 4 склянки;
  • часник — 8 зубчиків;
  • родзинки — 50 г;
  • зіра — 1/2 ч. л.;
  • куркума — 1/2 ч. л.;
  • паприка — 1/2 ч. л.;
  • олія — для обсмажування.

Спосіб приготування

Рис кілька разів промити холодною водою до прозорості та залишити стекти. М’ясо нарізати невеликими кубиками. Цибулю нарізати півкільцями, моркву тонкими смужками.

простий рецепт з рису
Рис та спеції. Фото: gospodynka.com.ua

У глибокій каструлі або сотейнику розігріти олію, додати м’ясо та обсмажити на середньому вогні приблизно 15 хвилин, поки не випарується зайва волога і шматочки злегка підрум’яняться. Додати цибулю, обсмажити до м’якості, постійно помішуючи. Далі додати моркву і готувати ще кілька хвилин, щоб вона стала м’якою, але зберегла форму. Посолити, додати лавровий лист і влити одну склянку води. Зверху рівномірно викласти підготовлений рис, не перемішуючи з м’ясом. Долити решту води, накрити кришкою та готувати на слабкому вогні близько 40 хвилин.

рецепт з рисом та куркою на вечерю
Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

У готовому рисі зробити заглиблення, викласти цілі зубчики часника та прикрити їх рисом. Продовжити готування ще 10 хвилин під кришкою. Родзинки залити окропом на кілька хвилин, після чого додати до страви разом із зірою, куркумою та паприкою. Акуратно перемішати, накрити кришкою та дати настоятися близько 30 хвилин.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт. 

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото. 

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт. 

Вечеря рис рецепт крупа плов гарнір
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації