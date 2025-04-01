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За несколько минут божественный завтрак — не оладьи и не сырники

1 апреля 2025 07:13
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Божественный завтрак за несколько минут — не оладьи и не сырники
Синие оладьи. Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Хочется чего-то нежного, ароматного и быстрого на завтрак? Эта выпечка готовится за считанные минуты, не требует сложных ингредиентов и получается идеальной — мягкой внутри и румяной снаружи. Попробуйте новый любимый рецепт.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • творог — 300 г;
  • соль — щепотка;
  • ванильный сахар — 1 пакетик;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • яйца — 2 шт.;
  • кефир или квасное молоко — 150 мл.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • мука — 280 г;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Творог растереть вилкой или протереть через сито. Добавить соль, ванильный сахар, обычный сахар и яйца, хорошо перемешать. Влить кефир, всыпать соду и еще раз перемешать.

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Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Муку просеять и замесить однородное тесто. Дать ему отдохнуть 10 минут. Готовую массу переложить в кондитерский мешок или выкладывать ложкой.

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Жидкое тесто. Фото: gospodynka.com.ua

В сковороде разогреть масло, выложить тесто, накрыть крышкой и жарить на слабом огне до золотистого цвета с обеих сторон.

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Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Готовые изделия выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Подавать теплыми.

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