Божественный завтрак за несколько минут — не оладьи и не сырники

Синие оладьи. Фото: gospodynka.com.ua

Хочется чего-то нежного, ароматного и быстрого на завтрак? Эта выпечка готовится за считанные минуты, не требует сложных ингредиентов и получается идеальной — мягкой внутри и румяной снаружи. Попробуйте новый любимый рецепт.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

творог — 300 г;

соль — щепотка;

ванильный сахар — 1 пакетик;

сахар — 3 ст. л.;

яйца — 2 шт.;

кефир или квасное молоко — 150 мл.;

сода — 1 ч. л.;

мука — 280 г;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Творог растереть вилкой или протереть через сито. Добавить соль, ванильный сахар, обычный сахар и яйца, хорошо перемешать. Влить кефир, всыпать соду и еще раз перемешать.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Муку просеять и замесить однородное тесто. Дать ему отдохнуть 10 минут. Готовую массу переложить в кондитерский мешок или выкладывать ложкой.

Жидкое тесто. Фото: gospodynka.com.ua

В сковороде разогреть масло, выложить тесто, накрыть крышкой и жарить на слабом огне до золотистого цвета с обеих сторон.

Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Готовые изделия выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Подавать теплыми.

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