Божественный завтрак за несколько минут — не оладьи и не сырники

За несколько минут божественный завтрак — не оладьи и не сырники
Хочется чего-то нежного, ароматного и быстрого на завтрак? Эта выпечка готовится за считанные минуты, не требует сложных ингредиентов и получается идеальной — мягкой внутри и румяной снаружи. Попробуйте новый любимый рецепт.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- творог — 300 г;
- соль — щепотка;
- ванильный сахар — 1 пакетик;
- сахар — 3 ст. л.;
- яйца — 2 шт.;
- кефир или квасное молоко — 150 мл.;
- сода — 1 ч. л.;
- мука — 280 г;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Творог растереть вилкой или протереть через сито. Добавить соль, ванильный сахар, обычный сахар и яйца, хорошо перемешать. Влить кефир, всыпать соду и еще раз перемешать.
Муку просеять и замесить однородное тесто. Дать ему отдохнуть 10 минут. Готовую массу переложить в кондитерский мешок или выкладывать ложкой.
В сковороде разогреть масло, выложить тесто, накрыть крышкой и жарить на слабом огне до золотистого цвета с обеих сторон.
Готовые изделия выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Подавать теплыми.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных рецептов завтраков
Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак.
Горячие бутерброды — вкусный завтрак для всей семьи за 5 минут.
Еще советуем обратить внимание на уникальный завтрак на 8 человек за 10 минут — горячие бутерброды.
Предлагаем также приготовить хачапури к завтраку — понадобится 1 стакан молока и муки.
Еще интересный рецепт вкусных блинов без молока и яиц за 5 минут.
Читайте Новини.LIVE!