Божественний сніданок за кілька хвилин — не оладки і не сирники

За кілька хвилин божественний сніданок — не оладки і не сирники
Хочеться чогось ніжного, ароматного та швидкого на сніданок? Ця випічка готується за лічені хвилини, не потребує складних інгредієнтів і виходить ідеальною – м'якою всередині та рум'яною зовні. Спробуйте новий улюблений рецепт.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- сир кисломолочний – 300 г;
- сіль – щіпка;
- ванільний цукор – 1 пакетик;
- цукор – 3 ст. л.;
- яйця – 2 шт.;
- кефір або квасне молоко – 150 мл;
- сода – 1 ч. л.;
- борошно – 280 г;
- олія – для смаження.
Спосіб приготування
Сир розтерти виделкою або протерти через сито. Додати сіль, ванільний цукор, звичайний цукор і яйця, добре перемішати. Влити кефір, всипати соду та ще раз перемішати.
Борошно просіяти та замісити однорідне тісто. Дати йому відпочити 10 хвилин. Готову масу перекласти в кондитерський мішок або викладати ложкою.
У сковороді розігріти олію, викласти тісто, накрити кришкою та смажити на слабкому вогні до золотистого кольору з обох боків.
Готові вироби викласти на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир. Подавати теплими.
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