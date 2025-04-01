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За кілька хвилин божественний сніданок — не оладки і не сирники

1 квітня 2025 07:13
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Божественний сніданок за кілька хвилин — не оладки і не сирники
Сині оладки. Фото: gospodynka.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Хочеться чогось ніжного, ароматного та швидкого на сніданок? Ця випічка готується за лічені хвилини, не потребує складних інгредієнтів і виходить ідеальною – м'якою всередині та рум'яною зовні. Спробуйте новий улюблений рецепт. 

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • сир кисломолочний – 300 г;
  • сіль – щіпка;
  • ванільний цукор – 1 пакетик;
  • цукор – 3 ст. л.;
  • яйця – 2 шт.;
  • кефір або квасне молоко – 150 мл;
  • сода – 1 ч. л.;
  • борошно – 280 г;
  • олія – для смаження.

Спосіб приготування

Сир розтерти виделкою або протерти через сито. Додати сіль, ванільний цукор, звичайний цукор і яйця, добре перемішати. Влити кефір, всипати соду та ще раз перемішати.

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Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Борошно просіяти та замісити однорідне тісто. Дати йому відпочити 10 хвилин. Готову масу перекласти в кондитерський мішок або викладати ложкою.

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Рідке тісто. Фото: gospodynka.com.ua

У сковороді розігріти олію, викласти тісто, накрити кришкою та смажити на слабкому вогні до золотистого кольору з обох боків.

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Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Готові вироби викласти на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир. Подавати теплими.

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