Божественний сніданок за кілька хвилин — не оладки і не сирники

Сині оладки. Фото: gospodynka.com.ua

Хочеться чогось ніжного, ароматного та швидкого на сніданок? Ця випічка готується за лічені хвилини, не потребує складних інгредієнтів і виходить ідеальною – м'якою всередині та рум'яною зовні. Спробуйте новий улюблений рецепт.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

сир кисломолочний – 300 г;

сіль – щіпка;

ванільний цукор – 1 пакетик;

цукор – 3 ст. л.;

яйця – 2 шт.;

кефір або квасне молоко – 150 мл;

сода – 1 ч. л.;

борошно – 280 г;

олія – для смаження.

Спосіб приготування

Сир розтерти виделкою або протерти через сито. Додати сіль, ванільний цукор, звичайний цукор і яйця, добре перемішати. Влити кефір, всипати соду та ще раз перемішати.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Борошно просіяти та замісити однорідне тісто. Дати йому відпочити 10 хвилин. Готову масу перекласти в кондитерський мішок або викладати ложкою.

Рідке тісто. Фото: gospodynka.com.ua

У сковороді розігріти олію, викласти тісто, накрити кришкою та смажити на слабкому вогні до золотистого кольору з обох боків.

Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Готові вироби викласти на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир. Подавати теплими.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою найпопулярніших рецептів сніданків

Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок.

Гарячі бутерброди — смачний сніданок для всієї родини за 5 хвилин.

Ще радимо звернути увагу на унікальний сніданок на 8 осіб за 10 хвилин — гарячі бутерброди.

Пропонуємо також приготувати хачапурі до сніданку — знадобиться 1 склянка молока та борошна.

Ще цікавий рецепт смачних млинців без молока та яєць за 5 хвилин.