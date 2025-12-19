Рыба по-домашнему — простой рецепт хека и минтая с пошаговым приготовлением

Жареный хек. Фото: кадр из видео

Этот рецепт рыбы с овощами и специями возвращает вкус детства. Золотистая корочка, ароматный овощной соус и нежное мясо рыбы делают блюдо настоящим праздником на столе. Легкое приготовление позволяет быстро порадовать семью сытным обедом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Вам понадобится:

рыба (хек, минтай или другая по вкусу) — 800 г;

мука — 3 ст. ложки;

специи для рыбы — 1 ч. л.;

сушеный чеснок — 1 ч. л.;

кориандр — 1 ч. л.;

черный перец — по своему вкусу;

паприка — по своему вкусу;

соль — по своему вкусу;

лук — 2 шт.;

морковь — 1-2 шт.;

томатная паста — 2 ст. ложки;

сахар — 1 ст. ложка;

вода — 200 мл.;

лавровый лист — 2 шт.;

душистый перец горошком — 5-6 шт.;

свежий укроп — небольшой пучок;

растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

Смешать муку со всеми специями, сушеным чесноком и кориандром, добавить черный перец, паприку и соль. Каждый кусок рыбы обвалять в полученной панировке.

Мука и специи. Фото: кадр из видео

Разогреть сковороду с маслом и обжарить рыбу до золотистой корочки с обеих сторон. Нарезать лук полукольцами, морковь натереть на крупной терке и обжарить на сковороде, помешивая.

Рыба на сковороде. Фото: кадр из видео

Добавить томатную пасту, немного поджарить и перемешать с овощами. Добавить соль, сахар, воду, лавровый лист, душистый перец и укроп. Перемешать и тушить пару минут.

Рыба в подливе. Фото: кадр из видео

Выложить обжаренную рыбу на овощную смесь, накрыть крышкой и тушить 7-10 минут на медленном огне. Подавать с картофельным пюре, рисом или хлебом.

