Рыба по-домашнему — простой рецепт хека и минтая с пошаговым приготовлением

Забытый рецепт рыбы на ужин — понадобится 800 г хека или минтая
Этот рецепт рыбы с овощами и специями возвращает вкус детства. Золотистая корочка, ароматный овощной соус и нежное мясо рыбы делают блюдо настоящим праздником на столе. Легкое приготовление позволяет быстро порадовать семью сытным обедом.
Вам понадобится:
- рыба (хек, минтай или другая по вкусу) — 800 г;
- мука — 3 ст. ложки;
- специи для рыбы — 1 ч. л.;
- сушеный чеснок — 1 ч. л.;
- кориандр — 1 ч. л.;
- черный перец — по своему вкусу;
- паприка — по своему вкусу;
- соль — по своему вкусу;
- лук — 2 шт.;
- морковь — 1-2 шт.;
- томатная паста — 2 ст. ложки;
- сахар — 1 ст. ложка;
- вода — 200 мл.;
- лавровый лист — 2 шт.;
- душистый перец горошком — 5-6 шт.;
- свежий укроп — небольшой пучок;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
Смешать муку со всеми специями, сушеным чесноком и кориандром, добавить черный перец, паприку и соль. Каждый кусок рыбы обвалять в полученной панировке.
Разогреть сковороду с маслом и обжарить рыбу до золотистой корочки с обеих сторон. Нарезать лук полукольцами, морковь натереть на крупной терке и обжарить на сковороде, помешивая.
Добавить томатную пасту, немного поджарить и перемешать с овощами. Добавить соль, сахар, воду, лавровый лист, душистый перец и укроп. Перемешать и тушить пару минут.
Выложить обжаренную рыбу на овощную смесь, накрыть крышкой и тушить 7-10 минут на медленном огне. Подавать с картофельным пюре, рисом или хлебом.
