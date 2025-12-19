Видео
Україна
Видео

Забытый рецепт рыбы на ужин — понадобится 800 г хека или минтая

Забытый рецепт рыбы на ужин — понадобится 800 г хека или минтая

Дата публикации 19 декабря 2025 21:04
Рыба по-домашнему — простой рецепт хека и минтая с пошаговым приготовлением
Жареный хек. Фото: кадр из видео

Этот рецепт рыбы с овощами и специями возвращает вкус детства. Золотистая корочка, ароматный овощной соус и нежное мясо рыбы делают блюдо настоящим праздником на столе. Легкое приготовление позволяет быстро порадовать семью сытным обедом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • рыба (хек, минтай или другая по вкусу) — 800 г;
  • мука — 3 ст. ложки;
  • специи для рыбы — 1 ч. л.;
  • сушеный чеснок — 1 ч. л.;
  • кориандр — 1 ч. л.;
  • черный перец — по своему вкусу;
  • паприка — по своему вкусу;
  • соль — по своему вкусу;
  • лук — 2 шт.;
  • морковь — 1-2 шт.;
  • томатная паста — 2 ст. ложки;
  • сахар — 1 ст. ложка;
  • вода — 200 мл.;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • душистый перец горошком — 5-6 шт.;
  • свежий укроп — небольшой пучок;
  • растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

Смешать муку со всеми специями, сушеным чесноком и кориандром, добавить черный перец, паприку и соль. Каждый кусок рыбы обвалять в полученной панировке.

рецепт приготування риби
Мука и специи. Фото: кадр из видео

Разогреть сковороду с маслом и обжарить рыбу до золотистой корочки с обеих сторон. Нарезать лук полукольцами, морковь натереть на крупной терке и обжарить на сковороде, помешивая.

простий рецепт минтая
Рыба на сковороде. Фото: кадр из видео

Добавить томатную пасту, немного поджарить и перемешать с овощами. Добавить соль, сахар, воду, лавровый лист, душистый перец и укроп. Перемешать и тушить пару минут.

рецепт хека в підливі
Рыба в подливе. Фото: кадр из видео

Выложить обжаренную рыбу на овощную смесь, накрыть крышкой и тушить 7-10 минут на медленном огне. Подавать с картофельным пюре, рисом или хлебом.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления рыбы

Хек в сочном маринаде — рецепт в духовке на ужин.

Простой рецепт приготовления хека, минтая или трески — рыба по-польски.

Лучший рецепт котлет из рыбы — сочные, нежные и вкусные.

Ароматная рыба по-еврейски — самый вкусный рецепт, идеально на ужин.

Вкусная рыба по-французски в духовке — универсальный рецепт без хлопот.

Ужин рыба рецепт хек минтай
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
