Головна Смак Забутий рецепт риби на вечерю — знадобиться 800 г хека або минтая

Забутий рецепт риби на вечерю — знадобиться 800 г хека або минтая

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 21:04
Риба по-домашньому — простий рецепт хека та минтая з покроковим приготуванням
Смажений хек. Фото: кадр з відео

Цей рецепт риби з овочами та спеціями повертає смак дитинства. Золотиста скоринка, ароматний овочевий соус і ніжне м’ясо риби роблять страву справжнім святом на столі. Легке приготування дозволяє швидко порадувати родину ситним обідом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною

Вам знадобиться:

  • риба (хек, минтай або інша на смак) — 800 г;
  • борошно — 3 ст. ложки;
  • спеції для риби — 1 ч. л.;
  • сушений часник — 1 ч. л.;
  • коріандр — 1 ч. л.;
  • чорний перець — до свого смаку;
  • паприка — до свого смаку;
  • сіль — до свого смаку;
  • цибуля — 2 шт.;
  • морква — 1–2 шт.;
  • томатна паста — 2 ст. ложки;
  • цукор — 1 ст. ложка;
  • вода — 200 мл.;
  • лавровий лист — 2 шт.;
  • духмяний перець горошком — 5–6 шт.;
  • свіжий кріп — невеликий пучок;
  • рослинна олія — для смаження.

Спосіб приготування

Змішати борошно з усіма спеціями, сушеним часником і коріандром, додати чорний перець, паприку та сіль. Кожен шматок риби обваляти в отриманій паніровці.

рецепт приготування риби
Борошно та спеції. Фото: кадр з відео

Розігріти сковороду з олією та обсмажити рибу до золотистої скоринки з обох боків. Нарізати цибулю півкільцями, моркву натерти на великій тертці та обсмажити на сковороді, помішуючи.

простий рецепт минтая
Риба на пательні. Фото: кадр з відео

Додати томатну пасту, трохи підсмажити та перемішати з овочами. Додати сіль, цукор, воду, лавровий лист, духмяний перець і кріп. Перемішати та тушкувати пару хвилин.

рецепт хека в підливі
Риба в підливі. Фото: кадр з відео

Викласти обсмажену рибу на овочеву суміш, накрити кришкою і тушкувати 7–10 хвилин на повільному вогні. Подавати з картопляним пюре, рисом або хлібом.

Вечеря риба рецепт хек минтай
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
