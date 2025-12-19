Риба по-домашньому — простий рецепт хека та минтая з покроковим приготуванням

Забутий рецепт риби на вечерю — знадобиться 800 г хека або минтая
Цей рецепт риби з овочами та спеціями повертає смак дитинства. Золотиста скоринка, ароматний овочевий соус і ніжне м’ясо риби роблять страву справжнім святом на столі. Легке приготування дозволяє швидко порадувати родину ситним обідом.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.
Вам знадобиться:
- риба (хек, минтай або інша на смак) — 800 г;
- борошно — 3 ст. ложки;
- спеції для риби — 1 ч. л.;
- сушений часник — 1 ч. л.;
- коріандр — 1 ч. л.;
- чорний перець — до свого смаку;
- паприка — до свого смаку;
- сіль — до свого смаку;
- цибуля — 2 шт.;
- морква — 1–2 шт.;
- томатна паста — 2 ст. ложки;
- цукор — 1 ст. ложка;
- вода — 200 мл.;
- лавровий лист — 2 шт.;
- духмяний перець горошком — 5–6 шт.;
- свіжий кріп — невеликий пучок;
- рослинна олія — для смаження.
Спосіб приготування
Змішати борошно з усіма спеціями, сушеним часником і коріандром, додати чорний перець, паприку та сіль. Кожен шматок риби обваляти в отриманій паніровці.
Розігріти сковороду з олією та обсмажити рибу до золотистої скоринки з обох боків. Нарізати цибулю півкільцями, моркву натерти на великій тертці та обсмажити на сковороді, помішуючи.
Додати томатну пасту, трохи підсмажити та перемішати з овочами. Додати сіль, цукор, воду, лавровий лист, духмяний перець і кріп. Перемішати та тушкувати пару хвилин.
Викласти обсмажену рибу на овочеву суміш, накрити кришкою і тушкувати 7–10 хвилин на повільному вогні. Подавати з картопляним пюре, рисом або хлібом.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування риби
Хек у соковитому маринаді — рецепт у духовці на вечерю.
Простий рецепт приготування хека, минтая або тріски — риба по-польськи.
Найкращий рецепт котлет із риби — соковиті, ніжні та смачні.
Ароматна риба по-єврейськи — найсмачніший рецепт, ідеально на вечерю.
Смачна риба по-французьки в духовці — універсальний рецепт без клопоту.
Читайте Новини.LIVE!