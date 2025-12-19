Риба по-домашньому — простий рецепт хека та минтая з покроковим приготуванням

Смажений хек. Фото: кадр з відео

Цей рецепт риби з овочами та спеціями повертає смак дитинства. Золотиста скоринка, ароматний овочевий соус і ніжне м’ясо риби роблять страву справжнім святом на столі. Легке приготування дозволяє швидко порадувати родину ситним обідом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.

Вам знадобиться:

риба (хек, минтай або інша на смак) — 800 г;

борошно — 3 ст. ложки;

спеції для риби — 1 ч. л.;

сушений часник — 1 ч. л.;

коріандр — 1 ч. л.;

чорний перець — до свого смаку;

паприка — до свого смаку;

сіль — до свого смаку;

цибуля — 2 шт.;

морква — 1–2 шт.;

томатна паста — 2 ст. ложки;

цукор — 1 ст. ложка;

вода — 200 мл.;

лавровий лист — 2 шт.;

духмяний перець горошком — 5–6 шт.;

свіжий кріп — невеликий пучок;

рослинна олія — для смаження.

Спосіб приготування

Змішати борошно з усіма спеціями, сушеним часником і коріандром, додати чорний перець, паприку та сіль. Кожен шматок риби обваляти в отриманій паніровці.

Борошно та спеції. Фото: кадр з відео

Розігріти сковороду з олією та обсмажити рибу до золотистої скоринки з обох боків. Нарізати цибулю півкільцями, моркву натерти на великій тертці та обсмажити на сковороді, помішуючи.

Риба на пательні. Фото: кадр з відео

Додати томатну пасту, трохи підсмажити та перемішати з овочами. Додати сіль, цукор, воду, лавровий лист, духмяний перець і кріп. Перемішати та тушкувати пару хвилин.

Риба в підливі. Фото: кадр з відео

Викласти обсмажену рибу на овочеву суміш, накрити кришкою і тушкувати 7–10 хвилин на повільному вогні. Подавати з картопляним пюре, рисом або хлібом.

