Закарпатские голубцы со сметаной — старинный рецепт маленьких голубцов

"Закарпатские" голубцы. Фото: smachnenke.com.ua

Эти "Закарпатские" голубцы готовят не для спешки, а для вкуса, который помнят с детства. Маленькие, аккуратные, нежные — именно такими их варили в семьях, где кулинарные традиции передавались из поколения в поколение. Тонкие капустные листья, сочная начинка из мяса и риса, ароматная зажарка и простая варка без лишних соусов делают это блюдо особенным. А сметана здесь не дополнение, а обязательная часть классики, без которой настоящие закарпатские голубцы просто невозможно представить.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

капуста — 1 шт.;

рис — 450 г;

мясной фарш из свинины — 850 г;

морковь — 1 шт.;

лук — 3 шт.;

смалец — 3 ст. ложки;

аджика — 4 ст. ложки;

болгарский перец свежий — по желанию;

паприка сладкая сухая — 1 ч. ложка;

зелень сухая или свежая — 1 ч. ложка;

соль — по своему вкусу;

черный молотый перец — по своему вкусу;

масло — 2 ст. ложки при необходимости.

Для варки:

томатная паста — 1-2 ст. ложки;

горячая подсоленная вода.

Способ приготовления

Капусту хорошо вымыть и аккуратно вырезать кочан. В большой кастрюле вскипятить подсоленную воду. Опустить капусту срезом вниз буквально на несколько секунд — тонкие листья пропариваются очень быстро. Снять мягкие листья, переложить в отдельную миску или сразу охладить в холодной воде, чтобы они сохранили эластичность и не рвались при скручивании.

Морковь с луком. Фото: smachnenke.com.ua

Морковь и лук натереть на крупной терке. На среднем огне растопить смалец, добавить овощи и прогреть до мягкости без зажаривания. В конце добавить аджику, сладкую паприку, зелень и черный перец. Хорошо перемешать и снять с огня, дать смеси немного остыть. Если аджики нет, ее можно заменить мелко нарезанным обжаренным болгарским перцем вместе с томатной пастой или свежими помидорами. Рис тщательно промыть до прозрачной воды, не отваривать. Добавить к нему мясной фарш, мелко нарезанный лук и охлажденную овощную зажарку. При необходимости добавить немного масла для сочности. Посолить осторожно, учитывая соленость аджики или других приправ. Начинка должна быть насыщенной на вкус, но не пересоленной.

Фарш и морковь с луком. Фото: smachnenke.com.ua

С охлажденных капустных листьев срезать утолщения. Большие листья разделить на несколько частей — обычно на две, четыре или шесть. На край каждого кусочка выложить небольшое количество начинки и плотно завернуть, формируя маленький голубец в форме перца. Именно мелкие голубцы считаются традиционными для закарпатской кухни. Они равномерно провариваются, остаются нежными и выглядят очень аккуратно на тарелке.

Голубцы в томатном соусе. Фото: smachnenke.com.ua

Готовые голубцы плотно выложить в кастрюлю швом вниз. Добавить томатную пасту и залить горячей подсоленной водой так, чтобы верхний слой был покрыт лишь наполовину. Во время кипения жидкость поднимется и полностью окутает голубцы. Накрыть крышкой, довести до кипения, уменьшить огонь и варить 25-30 минут. После снятия с плиты оставить настаиваться еще 10-15 минут.

