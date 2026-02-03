Видео
Україна
Вкус

Главная Вкус "Закарпатские" голубцы со сметаной — старинный рецепт

"Закарпатские" голубцы со сметаной — старинный рецепт

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 01:04
Закарпатские голубцы со сметаной — старинный рецепт маленьких голубцов
"Закарпатские" голубцы. Фото: smachnenke.com.ua

Эти "Закарпатские" голубцы готовят не для спешки, а для вкуса, который помнят с детства. Маленькие, аккуратные, нежные — именно такими их варили в семьях, где кулинарные традиции передавались из поколения в поколение. Тонкие капустные листья, сочная начинка из мяса и риса, ароматная зажарка и простая варка без лишних соусов делают это блюдо особенным. А сметана здесь не дополнение, а обязательная часть классики, без которой настоящие закарпатские голубцы просто невозможно представить.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • капуста — 1 шт.;
  • рис — 450 г;
  • мясной фарш из свинины — 850 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук — 3 шт.;
  • смалец — 3 ст. ложки;
  • аджика — 4 ст. ложки;
  • болгарский перец свежий — по желанию;
  • паприка сладкая сухая — 1 ч. ложка;
  • зелень сухая или свежая — 1 ч. ложка;
  • соль — по своему вкусу;
  • черный молотый перец — по своему вкусу;
  • масло — 2 ст. ложки при необходимости.

Для варки:

  • томатная паста — 1-2 ст. ложки;
  • горячая подсоленная вода.

Способ приготовления

Капусту хорошо вымыть и аккуратно вырезать кочан. В большой кастрюле вскипятить подсоленную воду. Опустить капусту срезом вниз буквально на несколько секунд — тонкие листья пропариваются очень быстро. Снять мягкие листья, переложить в отдельную миску или сразу охладить в холодной воде, чтобы они сохранили эластичность и не рвались при скручивании.

рецепт голубців в соусі
Морковь с луком. Фото: smachnenke.com.ua

Морковь и лук натереть на крупной терке. На среднем огне растопить смалец, добавить овощи и прогреть до мягкости без зажаривания. В конце добавить аджику, сладкую паприку, зелень и черный перец. Хорошо перемешать и снять с огня, дать смеси немного остыть. Если аджики нет, ее можно заменить мелко нарезанным обжаренным болгарским перцем вместе с томатной пастой или свежими помидорами. Рис тщательно промыть до прозрачной воды, не отваривать. Добавить к нему мясной фарш, мелко нарезанный лук и охлажденную овощную зажарку. При необходимости добавить немного масла для сочности. Посолить осторожно, учитывая соленость аджики или других приправ. Начинка должна быть насыщенной на вкус, но не пересоленной.

рецепт смачних голубців
Фарш и морковь с луком. Фото: smachnenke.com.ua

С охлажденных капустных листьев срезать утолщения. Большие листья разделить на несколько частей — обычно на две, четыре или шесть. На край каждого кусочка выложить небольшое количество начинки и плотно завернуть, формируя маленький голубец в форме перца. Именно мелкие голубцы считаются традиционными для закарпатской кухни. Они равномерно провариваются, остаются нежными и выглядят очень аккуратно на тарелке.

простий рецепт смачних голубців
Голубцы в томатном соусе. Фото: smachnenke.com.ua

Готовые голубцы плотно выложить в кастрюлю швом вниз. Добавить томатную пасту и залить горячей подсоленной водой так, чтобы верхний слой был покрыт лишь наполовину. Во время кипения жидкость поднимется и полностью окутает голубцы. Накрыть крышкой, довести до кипения, уменьшить огонь и варить 25-30 минут. После снятия с плиты оставить настаиваться еще 10-15 минут.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.

капуста рецепт Украинская кухня мясной фарш голубцы
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
