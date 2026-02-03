Закарпатські голубці зі сметаною — старовинний рецепт маленьких голубців

"Закарпатські" голубці. Фото: smachnenke.com.ua

Ці "Закарпатські" голубці готують не для поспіху, а для смаку, який пам’ятають з дитинства. Маленькі, акуратні, ніжні — саме такими їх варили в родинах, де кулінарні традиції передавалися з покоління в покоління. Тонке капустяне листя, соковита начинка з м’яса та рису, ароматна засмажка й проста варка без зайвих соусів роблять цю страву особливою. А сметана тут не доповнення, а обов’язкова частина класики, без якої справжні закарпатські голубці просто неможливо уявити.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

капуста — 1 шт.;

рис — 450 г;

м’ясний фарш зі свинини — 850 г;

морква — 1 шт.;

цибуля — 3 шт.;

смалець — 3 ст. ложки;

аджика — 4 ст. ложки;

болгарський перець свіжий — за бажанням;

паприка солодка суха — 1 ч. ложка;

зелень суха або свіжа — 1 ч. ложка;

сіль — до свого смаку;

чорний мелений перець — до свого смаку;

олія — 2 ст. ложки за потреби.

Для варіння:

томатна паста — 1–2 ст. ложки;

гаряча підсолена вода.

Спосіб приготування

Капусту добре вимити та акуратно вирізати качан. У великій каструлі закип’ятити підсолену воду. Опустити капусту зрізом донизу буквально на кілька секунд — тонке листя пропарюється дуже швидко. Зняти м’які листки, перекласти в окрему миску або одразу охолодити в холодній воді, щоб вони зберегли еластичність і не рвалися під час скручування.

Морква з цибулею. Фото: smachnenke.com.ua

Моркву та цибулю натерти на великій тертці. На середньому вогні розтопити смалець, додати овочі та прогріти до м’якості без засмажування. Наприкінці додати аджику, солодку паприку, зелень і чорний перець. Добре перемішати та зняти з вогню, дати суміші трохи охолонути. Якщо аджики немає, її можна замінити дрібно нарізаним обсмаженим болгарським перцем разом із томатною пастою або свіжими помідорами. Рис ретельно промити до прозорої води, не відварювати. Додати до нього м’ясний фарш, дрібно нарізану цибулю та охолоджену овочеву засмажку. За потреби додати трохи олії для соковитості. Посолити обережно, враховуючи солоність аджики чи інших приправ. Начинка має бути насиченою на смак, але не пересоленою.

Фарш та морква з цибулею. Фото: smachnenke.com.ua

З охолоджених капустяних листків зрізати потовщення. Великі листки розділити на кілька частин — зазвичай на дві, чотири або шість. На край кожного шматочка викласти невелику кількість начинки та щільно загорнути, формуючи маленький голубець у формі перця. Саме дрібні голубці вважаються традиційними для закарпатської кухні. Вони рівномірно проварюються, залишаються ніжними й виглядають дуже акуратно на тарілці.

Голубці в томатному соусі. Фото: smachnenke.com.ua

Готові голубці щільно викласти в каструлю швом донизу. Додати томатну пасту та залити гарячою підсоленою водою так, щоб верхній шар був покритий лише наполовину. Під час кипіння рідина підніметься та повністю огорне голубці. Накрити кришкою, довести до кипіння, зменшити вогонь і варити 25–30 хвилин. Після зняття з плити залишити настоюватися ще 10–15 хвилин.

