Закуска из запеченных баклажанов — рецепт с фото с чесноком, помидорами и сыром в духовке

Закуска из запеченных баклажанов. Фото: кадр из видео

Эта запеченная закуска из баклажанов — настоящая находка для ужина, праздничного стола или перекуса без мяса. Аппетитные кружочки баклажанов сочетаются с томатами, чесноком, сыром и ароматной зеленью, образуя легкое, но сытное блюдо. Запекается оно в духовке без лишних усилий и прекрасно подходит как горячим, так и охлажденным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале I can do it!!!

Вам понадобится:

баклажаны — 2-3 шт.;

помидоры — 2-3 шт. (среднего размера);

чеснок — 3-4 зубчика;

твердый сыр — 50-100 г;

оливковое или подсолнечное масло — 2-3 ст. л;

соль, перец — по своему вкусу;

свежая зелень (петрушка или укроп) — по своему вкусу.

Способ приготовления

Баклажаны нарезать кружочками толщиной примерно 1 см. Посолить и оставить на 15-20 минут, чтобы вышла горечь.

Баклажаны и соль. Фото: кадр из видео

Затем промыть холодной водой и обсушить бумажным полотенцем. Помидоры также нарезать кружочками.

Нарезанные баклажаны. Фото: кадр из видео

Форму для запекания смазать растительным маслом или застелить пергаментом. Выложить кружочки баклажанов в один слой.

Помидоры и чеснок. Фото: кадр из видео

На каждый кусочек положить кружочек помидора, посыпать солью, перцем и измельченным чесноком. Сверху натереть твердый сыр.

Готовое блюдо. Фото: кадр из видео

Поставить форму в разогретую до 180 °C духовку и запекать около 20-25 минут до мягкости баклажанов и румяной корочки сыра. Перед подачей посыпать свежей зеленью. Блюдо прекрасно подходит как горячим, так и холодным.

