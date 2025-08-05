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Закуска из запеченных баклажанов с чесноком и томатами — салат

5 августа 2025 12:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Закуска из запеченных баклажанов — рецепт с фото с чесноком, помидорами и сыром в духовке
Закуска из запеченных баклажанов. Фото: кадр из видео
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Эта запеченная закуска из баклажанов — настоящая находка для ужина, праздничного стола или перекуса без мяса. Аппетитные кружочки баклажанов сочетаются с томатами, чесноком, сыром и ароматной зеленью, образуя легкое, но сытное блюдо. Запекается оно в духовке без лишних усилий и прекрасно подходит как горячим, так и охлажденным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале I can do it!!!

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Вам понадобится:

  • баклажаны — 2-3 шт.;
  • помидоры — 2-3 шт. (среднего размера);
  • чеснок — 3-4 зубчика;
  • твердый сыр — 50-100 г;
  • оливковое или подсолнечное масло — 2-3 ст. л;
  • соль, перец — по своему вкусу;
  • свежая зелень (петрушка или укроп) — по своему вкусу.

Способ приготовления

Баклажаны нарезать кружочками толщиной примерно 1 см. Посолить и оставить на 15-20 минут, чтобы вышла горечь.

Як приготувати баклажани
Баклажаны и соль. Фото: кадр из видео

Затем промыть холодной водой и обсушить бумажным полотенцем. Помидоры также нарезать кружочками.

Закуска із запечених баклажанів
Нарезанные баклажаны. Фото: кадр из видео

Форму для запекания смазать растительным маслом или застелить пергаментом. Выложить кружочки баклажанов в один слой.

Ароматна закуска із запечених баклажанів
Помидоры и чеснок. Фото: кадр из видео

На каждый кусочек положить кружочек помидора, посыпать солью, перцем и измельченным чесноком. Сверху натереть твердый сыр.

Смачна закуска із запечених баклажанів
Готовое блюдо. Фото: кадр из видео

Поставить форму в разогретую до 180 °C духовку и запекать около 20-25 минут до мягкости баклажанов и румяной корочки сыра. Перед подачей посыпать свежей зеленью. Блюдо прекрасно подходит как горячим, так и холодным.

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