Закуска із запечених баклажанів — рецепт з фото з часником, помідорами та сиром у духовці

Закуска із запечених баклажанів. Фото: кадр з відео

Ця запечена закуска з баклажанів — справжня знахідка для вечері, святкового столу або перекусу без м’яса. Апетитні кружечки баклажанів поєднуються з томатами, часником, сиром і ароматною зеленню, утворюючи легку, але ситну страву. Запікається вона в духовці без зайвих зусиль і чудово смакує як гарячою, так і охолодженою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі I can do it!!!

Вам знадобиться:

баклажани — 2–3 шт.;

помідори — 2–3 шт. (середнього розміру);

часник — 3–4 зубчики;

твердий сир — 50–100 г;

оливкова або соняшникова олія — 2–3 ст. л.;

сіль, перець — до свого смаку;

свіжа зелень (петрушка або кріп) — до свого смаку.

Спосіб приготування

Баклажани нарізати кружечками завтовшки приблизно 1 см. Посолити й залишити на 15–20 хвилин, щоб вийшла гіркота.

Баклажани та сіль. Фото: кадр з відео

Потім промити холодною водою й обсушити паперовим рушником. Помідори також нарізати кружечками.

Нарізані баклажани. Фото: кадр з відео

Форму для запікання змастити олією або застелити пергаментом. Викласти кружечки баклажанів у один шар.

Помідори та часник. Фото: кадр з відео

На кожен шматочок покласти кружечок помідора, посипати сіллю, перцем і подрібненим часником. Зверху натерти твердий сир.

Готова страва. Фото: кадр з відео

Поставити форму в розігріту до 180 °C духовку й запікати близько 20–25 хвилин до м’якості баклажанів і рум’яної скоринки сиру. Перед подачею посипати свіжою зеленню. Страва чудово смакує як гарячою, так і холодною.

