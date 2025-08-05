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Головна arrow Смак arrow Закуска із запечених баклажанів зі часником та томатами — салат arrow

Закуска із запечених баклажанів зі часником та томатами — салат

5 серпня 2025 12:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Закуска із запечених баклажанів — рецепт з фото з часником, помідорами та сиром у духовці
Закуска із запечених баклажанів. Фото: кадр з відео
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Ця запечена закуска з баклажанів — справжня знахідка для вечері, святкового столу або перекусу без м’яса. Апетитні кружечки баклажанів поєднуються з томатами, часником, сиром і ароматною зеленню, утворюючи легку, але ситну страву. Запікається вона в духовці без зайвих зусиль і чудово смакує як гарячою, так і охолодженою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі I can do it!!!

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Вам знадобиться:

  • баклажани — 2–3 шт.;
  • помідори — 2–3 шт. (середнього розміру);
  • часник — 3–4 зубчики;
  • твердий сир — 50–100 г;
  • оливкова або соняшникова олія — 2–3 ст. л.;
  • сіль, перець — до свого смаку;
  • свіжа зелень (петрушка або кріп) — до свого смаку.

Спосіб приготування

Баклажани нарізати кружечками завтовшки приблизно 1 см. Посолити й залишити на 15–20 хвилин, щоб вийшла гіркота.

Як приготувати баклажани
Баклажани та сіль. Фото: кадр з відео

Потім промити холодною водою й обсушити паперовим рушником. Помідори також нарізати кружечками.

Закуска із запечених баклажанів
Нарізані баклажани. Фото: кадр з відео

Форму для запікання змастити олією або застелити пергаментом. Викласти кружечки баклажанів у один шар.

Ароматна закуска із запечених баклажанів
Помідори та часник. Фото: кадр з відео

На кожен шматочок покласти кружечок помідора, посипати сіллю, перцем і подрібненим часником. Зверху натерти твердий сир.

Смачна закуска із запечених баклажанів
Готова страва. Фото: кадр з відео

Поставити форму в розігріту до 180 °C духовку й запікати близько 20–25 хвилин до м’якості баклажанів і рум’яної скоринки сиру. Перед подачею посипати свіжою зеленню. Страва чудово смакує як гарячою, так і холодною.

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