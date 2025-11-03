Закуска из куриных желудков — вкусный рецепт с соевым соусом и чесноком

Закуска из куриных желудков — рецепт, который все обожают
Эта закуска из куриных желудков покорит вас с первой попытки. Нежные кусочки мяса, обжаренные овощи, чеснок и аромат специй создают невероятно вкусное сочетание. Приготовить просто, а результат — как у ресторанного блюда.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- куриные желудки — 600-650 г;
- лук — 2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- чеснок — 6-8 зубчиков;
- укроп — 1 пучок;
- соевый соус — 2-3 ст. л.;
- яблочный уксус (6 %) — 3 ст. л.;
- масло для жарки;
- соль, черный перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Промыть куриные желудки, очистить от пленок и лишнего жира. Отварить в подсоленной воде 30-40 минут до мягкости. Нарезать готовые желудки полосками или небольшими кусочками.
Нарезать лук полукольцами, натереть морковь на крупной терке. Разогреть на сковороде масло, обжарить лук до прозрачности, затем добавить морковь и жарить еще 3-4 минуты, чтобы овощи стали мягкими и ароматными. Соединить в глубокой миске желудки, обжаренные овощи, влить соевый соус и яблочный уксус, добавить измельченный чеснок, посолить и поперчить по вкусу. Добавить свежий измельченный укроп и перемешать все до однородности.
Оставить блюдо на 20-30 минут, чтобы все ингредиенты обменялись ароматами. Подавать можно теплым или охлажденным — в любом варианте оно будет невероятно вкусным.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус
Ранее мы писали об удивительных свойствах костного бульона, о которых должен знать каждый.
Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные, с корочкой.
Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.
Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули — рецепт.
Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.
Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.
Читайте Новини.LIVE!