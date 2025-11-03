Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Закуска из куриных желудков — рецепт, который все обожают

Закуска из куриных желудков — рецепт, который все обожают

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 14:44
обновлено: 14:58
Закуска из куриных желудков — вкусный рецепт с соевым соусом и чесноком
Закуска из куриных желудков. Фото: smachnenke.com.ua

Эта закуска из куриных желудков покорит вас с первой попытки. Нежные кусочки мяса, обжаренные овощи, чеснок и аромат специй создают невероятно вкусное сочетание. Приготовить просто, а результат — как у ресторанного блюда.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • куриные желудки — 600-650 г;
  • лук — 2 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • чеснок — 6-8 зубчиков;
  • укроп — 1 пучок;
  • соевый соус — 2-3 ст. л.;
  • яблочный уксус (6 %) — 3 ст. л.;
  • масло для жарки;
  • соль, черный перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Промыть куриные желудки, очистить от пленок и лишнего жира. Отварить в подсоленной воде 30-40 минут до мягкости. Нарезать готовые желудки полосками или небольшими кусочками.

як приготувати курячі шлунки
Куриные желудки. Фото: smachnenke.com.ua

Нарезать лук полукольцами, натереть морковь на крупной терке. Разогреть на сковороде масло, обжарить лук до прозрачности, затем добавить морковь и жарить еще 3-4 минуты, чтобы овощи стали мягкими и ароматными. Соединить в глубокой миске желудки, обжаренные овощи, влить соевый соус и яблочный уксус, добавить измельченный чеснок, посолить и поперчить по вкусу. Добавить свежий измельченный укроп и перемешать все до однородности.

рецепт закуски з курячих шлунків
Закуска с куриными желудками. Фото: smachnenke.com.ua

Оставить блюдо на 20-30 минут, чтобы все ингредиенты обменялись ароматами. Подавать можно теплым или охлажденным — в любом варианте оно будет невероятно вкусным.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Ранее мы писали об удивительных свойствах костного бульона, о которых должен знать каждый.

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные, с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.

салат рецепт закуска куриные желудки субпродукты
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации