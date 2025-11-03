Закуска из куриных желудков — вкусный рецепт с соевым соусом и чесноком

Закуска из куриных желудков. Фото: smachnenke.com.ua

Эта закуска из куриных желудков покорит вас с первой попытки. Нежные кусочки мяса, обжаренные овощи, чеснок и аромат специй создают невероятно вкусное сочетание. Приготовить просто, а результат — как у ресторанного блюда.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

куриные желудки — 600-650 г;

лук — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

чеснок — 6-8 зубчиков;

укроп — 1 пучок;

соевый соус — 2-3 ст. л.;

яблочный уксус (6 %) — 3 ст. л.;

масло для жарки;

соль, черный перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Промыть куриные желудки, очистить от пленок и лишнего жира. Отварить в подсоленной воде 30-40 минут до мягкости. Нарезать готовые желудки полосками или небольшими кусочками.

Куриные желудки. Фото: smachnenke.com.ua

Нарезать лук полукольцами, натереть морковь на крупной терке. Разогреть на сковороде масло, обжарить лук до прозрачности, затем добавить морковь и жарить еще 3-4 минуты, чтобы овощи стали мягкими и ароматными. Соединить в глубокой миске желудки, обжаренные овощи, влить соевый соус и яблочный уксус, добавить измельченный чеснок, посолить и поперчить по вкусу. Добавить свежий измельченный укроп и перемешать все до однородности.

Закуска с куриными желудками. Фото: smachnenke.com.ua

Оставить блюдо на 20-30 минут, чтобы все ингредиенты обменялись ароматами. Подавать можно теплым или охлажденным — в любом варианте оно будет невероятно вкусным.

