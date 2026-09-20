Спинки лосося в духовке: недорогой рыбный ужин с румяной корочкой

Запеченные хребты лосося за 30 минут: вкусный ужин за копейки
Ua ru
20 сентября 2026 05:04
Запеченные хребты лосося. Фото: кадр из видео
Спинки лосося — отличный вариант для недорогого домашнего ужина. Достаточно приправить рыбу, добавить немного лимонного сока и масла, а затем запечь до золотистой корочки.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- филе лосося — количество по желанию;
- соль — по вкусу;
- чёрный молотый перец — по вкусу;
- специи для рыбы — по желанию;
- лимонный сок — по вкусу;
- растительное масло — немного.
Способ приготовления
- Спинки лосося промыть, обсушить и разделить на порционные кусочки.
- Отрезать плавники и удалить лишний жир, после чего посолить, поперчить и по желанию добавить специи.
- Сбрызнуть лимонным соком и небольшим количеством масла.
- Выложить рыбу на противень с пергаментом и запекать при 180 °C: 20 минут на нижнем уровне духовки, затем ещё 10 минут на верхнем до румяной корочки.
- Блюдо подавать горячим с лимоном и свежей зеленью.
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