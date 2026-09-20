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Главная Вкус Запеченные хребты лосося за 30 минут: вкусный ужин за копейки

Запеченные хребты лосося за 30 минут: вкусный ужин за копейки

Ua ru
20 сентября 2026 05:04
Спинки лосося в духовке: недорогой рыбный ужин с румяной корочкой
Запеченные хребты лосося. Фото: кадр из видео

Спинки лосося — отличный вариант для недорогого домашнего ужина. Достаточно приправить рыбу, добавить немного лимонного сока и масла, а затем запечь до золотистой корочки.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • филе лосося — количество по желанию;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный молотый перец — по вкусу;
  • специи для рыбы — по желанию;
  • лимонный сок — по вкусу;
  • растительное масло — немного.
рецепт запечених хребтів лосося
Запеченные хребты. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Спинки лосося промыть, обсушить и разделить на порционные кусочки.
  2. Отрезать плавники и удалить лишний жир, после чего посолить, поперчить и по желанию добавить специи.
  3. Сбрызнуть лимонным соком и небольшим количеством масла.
  4. Выложить рыбу на противень с пергаментом и запекать при 180 °C: 20 минут на нижнем уровне духовки, затем ещё 10 минут на верхнем до румяной корочки.
  5. Блюдо подавать горячим с лимоном и свежей зеленью.

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Ужин рецепт лосось красная рыба
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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