Спинки лосося в духовке: недорогой рыбный ужин с румяной корочкой

Запеченные хребты лосося. Фото: кадр из видео

Спинки лосося — отличный вариант для недорогого домашнего ужина. Достаточно приправить рыбу, добавить немного лимонного сока и масла, а затем запечь до золотистой корочки.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

филе лосося — количество по желанию;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

специи для рыбы — по желанию;

лимонный сок — по вкусу;

растительное масло — немного.

Запеченные хребты. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Спинки лосося промыть, обсушить и разделить на порционные кусочки. Отрезать плавники и удалить лишний жир, после чего посолить, поперчить и по желанию добавить специи. Сбрызнуть лимонным соком и небольшим количеством масла. Выложить рыбу на противень с пергаментом и запекать при 180 °C: 20 минут на нижнем уровне духовки, затем ещё 10 минут на верхнем до румяной корочки. Блюдо подавать горячим с лимоном и свежей зеленью.

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