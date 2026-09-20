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Головна Смак Запечені хребти лосося за 30 хвилин: смачна вечеря за копійки

Запечені хребти лосося за 30 хвилин: смачна вечеря за копійки

Ua ru
20 вересня 2026 05:04
Хребти лосося в духовці: бюджетна рибна вечеря з рум’яною скоринкою
Запечені хребти лосося. Фото: кадр з відео

Хребти лосося — чудовий варіант для недорогої домашньої вечері. Достатньо приправити рибу, додати трохи лимонного соку та олії, а потім запекти до золотистої скоринки.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • хребти лосося — кількість за бажанням;
  • сіль — за смаком;
  • чорний мелений перець — за смаком;
  • спеції для риби — за бажанням;
  • лимонний сік — за смаком;
  • рослинна олія — трохи.
рецепт запечених хребтів лосося
Запечені хребти. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Хребти лосося промити, обсушити та розділити на порційні шматочки. 
  2. Зрізати плавники й прибрати зайвий жир, після чого посолити, поперчити та за бажанням додати спеції. 
  3. Збризнути лимонним соком і невеликою кількістю олії. 
  4. Викласти рибу на деко з пергаментом і запікати при 180 °C: 20 хвилин на нижньому рівні духовки, потім ще 10 хвилин на верхньому до рум’яної скоринки.
  5. Страву подавати гарячою з лимоном і свіжою зеленню.

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Вечеря рецепт лосось червона риба
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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