Хребти лосося в духовці: бюджетна рибна вечеря з рум’яною скоринкою

Запечені хребти лосося за 30 хвилин: смачна вечеря за копійки
Ua ru
20 вересня 2026 05:04
Запечені хребти лосося. Фото: кадр з відео
Хребти лосося — чудовий варіант для недорогої домашньої вечері. Достатньо приправити рибу, додати трохи лимонного соку та олії, а потім запекти до золотистої скоринки.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- хребти лосося — кількість за бажанням;
- сіль — за смаком;
- чорний мелений перець — за смаком;
- спеції для риби — за бажанням;
- лимонний сік — за смаком;
- рослинна олія — трохи.
Спосіб приготування
- Хребти лосося промити, обсушити та розділити на порційні шматочки.
- Зрізати плавники й прибрати зайвий жир, після чого посолити, поперчити та за бажанням додати спеції.
- Збризнути лимонним соком і невеликою кількістю олії.
- Викласти рибу на деко з пергаментом і запікати при 180 °C: 20 хвилин на нижньому рівні духовки, потім ще 10 хвилин на верхньому до рум’яної скоринки.
- Страву подавати гарячою з лимоном і свіжою зеленню.
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