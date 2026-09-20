Хребти лосося в духовці: бюджетна рибна вечеря з рум’яною скоринкою

Запечені хребти лосося. Фото: кадр з відео

Хребти лосося — чудовий варіант для недорогої домашньої вечері. Достатньо приправити рибу, додати трохи лимонного соку та олії, а потім запекти до золотистої скоринки.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

хребти лосося — кількість за бажанням;

сіль — за смаком;

чорний мелений перець — за смаком;

спеції для риби — за бажанням;

лимонний сік — за смаком;

рослинна олія — трохи.

Запечені хребти. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Хребти лосося промити, обсушити та розділити на порційні шматочки. Зрізати плавники й прибрати зайвий жир, після чого посолити, поперчити та за бажанням додати спеції. Збризнути лимонним соком і невеликою кількістю олії. Викласти рибу на деко з пергаментом і запікати при 180 °C: 20 хвилин на нижньому рівні духовки, потім ще 10 хвилин на верхньому до рум’яної скоринки. Страву подавати гарячою з лимоном і свіжою зеленню.

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