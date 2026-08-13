Запеченные перцы с сыром: простой ужин в сметанной заливке
Сочный сладкий перец, много сыра и нежная сметанная заливка — простое сочетание, из которого получается очень вкусный ужин. Блюдо не требует сложной подготовки и быстро запекается. Такой рецепт особенно стоит попробовать в сезон свежих овощей.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Пан Фартух — прості рецепти, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- сладкий перец — 6 шт.;
- кисломолочный сыр — 200–250 г;
- сыр фета — 150 г;
- сыр сулугуни — 100 г;
- сметана или сливки — 100 г;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Можно выбирать сладкий перец по вашему вкусу: красный, зеленый или желтый.
- Овощи хорошо вымыть, просушить.
- Выложить на противень, застеленный пергаментом, и поставить в духовку, разогретую до 220°C.
- Чтобы овощи пропеклись равномерно, обязательно переверните их на другую сторону.
- Далее следует приготовить творожную начинку. Смешиваем творог, фету и натертый сулугуни.
- Готовый перец нужно сложить в миску или кастрюлю и накрыть, чтобы легче было очистить. Оставить на 15-20 минут.
- Далее с перцев нужно снять кожицу, сделать небольшой надрез, чтобы достать плодоножку и семена.
- Чтобы перец не потерял форму, оставьте зеленый плодоножку сверху, а изнутри удалите.
- Подготовленные перцы наполнить творожной начинкой и плотно выложить в форму для запекания.
- Сверху добавьте сметану, чтобы во время запекания перцы остались сочными и приобрели нежный сливочный вкус.
- Поставьте форму в разогретую духовку и запекайте еще 20 минут до появления аппетитной румяной корочки.
Готовые запеченные перцы подавать горячими. Внутри получается нежная творожная начинка, а сметанная заливка делает блюдо особенно сочным.
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