Ленивый жульен — рецепт нежного блюда с картофелем, курицей и грибами

Запеканка а-ля жульен — быстро, сытно и по-домашнему вкусно
Эта запеканка а-ля жульен создана для тех моментов, когда хочется нежного сливочного вкуса без лишних хлопот. Она сочетает сочную курицу, ароматные грибы и нежный картофель, образуя идеальное домашнее блюдо с насыщенным акцентом. Готовится быстро, но выглядит по-настоящему празднично — именно поэтому этот рецепт становится любимым после первого же приготовления.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Смакуй со мной.
Вам понадобится:
- картофель отваренный в мундире — 6 шт.;
- куриное филе — 1 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- чеснок — 2 зуб;
- шампиньоны — 200 г;
- сливки 30% — 200 мл.;
- твердый сыр тертый — 50 г;
- камамбер — 1 шт.;
- соль — по своему вкусу;
- молотый перец — по своему вкусу;
- мускатный орех — по своему вкусу.
Способ приготовления
Куриное филе нарезать небольшими кусочками и обжарить на разогретой сковороде до легкой золотистой корочки. Добавить измельченный лук и чеснок, дать овощам стать мягкими и ароматными.
Шампиньоны нарезать пластинками и положить в сковороду, тушить, пока грибы не выпустят жидкость и не подрумянятся. Влить сливки, добавить соль, перец и щепотку мускатного ореха, перемешать и прогреть соус до легкой густоты.
Картофель очистить и нарезать тонкими кружочками. Выложить половину картофеля в жаростойкую форму, слегка присыпать тертым сыром и распределить часть грибно-сливочной смеси.
Повторить слои, а сверху выложить кусочки камамбера, чтобы они равномерно растаяли во время запекания. Поставить форму в разогретую до 180°C духовку и запекать примерно 20 минут, пока сыр не станет румяным и тягучим.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки
Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.
Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.
Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.
Ароматный пирог с курицей и грибами — простой рецепт соленой выпечки.
Сытный пирог для которого понадобится картофель + фарш — новый рецепт ужина от закарпатских хозяек.
Читайте Новини.LIVE!