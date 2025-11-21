Ленивый жульен — рецепт нежного блюда с картофелем, курицей и грибами

Домашняя запеканка. Фото: кадр из видео

Эта запеканка а-ля жульен создана для тех моментов, когда хочется нежного сливочного вкуса без лишних хлопот. Она сочетает сочную курицу, ароматные грибы и нежный картофель, образуя идеальное домашнее блюдо с насыщенным акцентом. Готовится быстро, но выглядит по-настоящему празднично — именно поэтому этот рецепт становится любимым после первого же приготовления.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смакуй со мной.

Вам понадобится:

картофель отваренный в мундире — 6 шт.;

куриное филе — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

чеснок — 2 зуб;

шампиньоны — 200 г;

сливки 30% — 200 мл.;

твердый сыр тертый — 50 г;

камамбер — 1 шт.;

соль — по своему вкусу;

молотый перец — по своему вкусу;

мускатный орех — по своему вкусу.

Способ приготовления

Куриное филе нарезать небольшими кусочками и обжарить на разогретой сковороде до легкой золотистой корочки. Добавить измельченный лук и чеснок, дать овощам стать мягкими и ароматными.

Курица и сливки. Фото: кадр из видео

Шампиньоны нарезать пластинками и положить в сковороду, тушить, пока грибы не выпустят жидкость и не подрумянятся. Влить сливки, добавить соль, перец и щепотку мускатного ореха, перемешать и прогреть соус до легкой густоты.

Картофель и специи. Фото: кадр из видео

Картофель очистить и нарезать тонкими кружочками. Выложить половину картофеля в жаростойкую форму, слегка присыпать тертым сыром и распределить часть грибно-сливочной смеси.

Приготовление запеканки. Фото: кадр из видео

Повторить слои, а сверху выложить кусочки камамбера, чтобы они равномерно растаяли во время запекания. Поставить форму в разогретую до 180°C духовку и запекать примерно 20 минут, пока сыр не станет румяным и тягучим.

