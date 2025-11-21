Видео
Видео

Запеканка а-ля жульен — быстро, сытно и по-домашнему вкусно

Запеканка а-ля жульен — быстро, сытно и по-домашнему вкусно

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 21:04
обновлено: 16:19
Ленивый жульен — рецепт нежного блюда с картофелем, курицей и грибами
Домашняя запеканка. Фото: кадр из видео

Эта запеканка а-ля жульен создана для тех моментов, когда хочется нежного сливочного вкуса без лишних хлопот. Она сочетает сочную курицу, ароматные грибы и нежный картофель, образуя идеальное домашнее блюдо с насыщенным акцентом. Готовится быстро, но выглядит по-настоящему празднично — именно поэтому этот рецепт становится любимым после первого же приготовления.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смакуй со мной.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • картофель отваренный в мундире — 6 шт.;
  • куриное филе — 1 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зуб;
  • шампиньоны — 200 г;
  • сливки 30% — 200 мл.;
  • твердый сыр тертый — 50 г;
  • камамбер — 1 шт.;
  • соль — по своему вкусу;
  • молотый перец — по своему вкусу;
  • мускатный орех — по своему вкусу.

Способ приготовления

Куриное филе нарезать небольшими кусочками и обжарить на разогретой сковороде до легкой золотистой корочки. Добавить измельченный лук и чеснок, дать овощам стать мягкими и ароматными.

запіканка з куркою
Курица и сливки. Фото: кадр из видео

Шампиньоны нарезать пластинками и положить в сковороду, тушить, пока грибы не выпустят жидкость и не подрумянятся. Влить сливки, добавить соль, перец и щепотку мускатного ореха, перемешать и прогреть соус до легкой густоты.

рецепт запіканки жульєн
Картофель и специи. Фото: кадр из видео

Картофель очистить и нарезать тонкими кружочками. Выложить половину картофеля в жаростойкую форму, слегка присыпать тертым сыром и распределить часть грибно-сливочной смеси.

рецепт запіканки жульєн
Приготовление запеканки. Фото: кадр из видео

Повторить слои, а сверху выложить кусочки камамбера, чтобы они равномерно растаяли во время запекания. Поставить форму в разогретую до 180°C духовку и запекать примерно 20 минут, пока сыр не станет румяным и тягучим.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки

Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.

Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.

Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.

Ароматный пирог с курицей и грибами — простой рецепт соленой выпечки.

Сытный пирог для которого понадобится картофель + фарш — новый рецепт ужина от закарпатских хозяек.

рецепт запеканки грибы курица шампиньоны
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
